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Размозжил голову о стену. Омич жестоко убил пытавшуюся к нему приласкаться кошку

Размозжил голову о стену. Омич жестоко убил пытавшуюся к нему приласкаться кошку

Сегодня, 15:23
Фото: 1MI

Житель Омской области убил кошку сожительницы о стену сарая

Причиной немотивированного всплеска агрессии стало лишь то, что питомец пытался запрыгнуть к нему на руки.

В Омской области возбудили уголовное дело за убийство кошки. В полицию обратилась 46-летняя жительница Исилькуля: нетрезвый сожитель расправился с питомцем прямо у нее на глазах. Выяснилось, что 47-летний мужчина схватил живущую у них дома кошку и с силой ударил ее головой о стену сарая. Животное погибло от кровоизлияния в мозг.

Причина вспышки агрессии неясна. Он свой изуверский поступок объяснил тем, что кошка пыталась запрыгнуть к нему на руки, сообщили в областном УМВД.

Теперь мужчину будут судить за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет колонии. Известно, что живодер ранее был судим за кражу, оскорбление представителя власти, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Полиция#Животные#Кошка
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