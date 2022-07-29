Размозжил голову о стену. Омич жестоко убил пытавшуюся к нему приласкаться кошку

В Омской области возбудили уголовное дело за убийство кошки. В полицию обратилась 46-летняя жительница Исилькуля: нетрезвый сожитель расправился с питомцем прямо у нее на глазах. Выяснилось, что 47-летний мужчина схватил живущую у них дома кошку и с силой ударил ее головой о стену сарая. Животное погибло от кровоизлияния в мозг.
Причина вспышки агрессии неясна. Он свой изуверский поступок объяснил тем, что кошка пыталась запрыгнуть к нему на руки, сообщили в областном УМВД.
Теперь мужчину будут судить за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет колонии. Известно, что живодер ранее был судим за кражу, оскорбление представителя власти, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.