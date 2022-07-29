Размозжил голову о стену. Омич жестоко убил пытавшуюся к нему приласкаться кошку

В Омской области возбудили уголовное дело за убийство кошки. В полицию обратилась 46-летняя жительница Исилькуля: нетрезвый сожитель расправился с питомцем прямо у нее на глазах. Выяснилось, что 47-летний мужчина схватил живущую у них дома кошку и с силой ударил ее головой о стену сарая. Животное погибло от кровоизлияния в мозг.