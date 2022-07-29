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Пострадавшие при пожаре в омской Новоалександровке получают выплаты на новое жилье

Пострадавшие при пожаре в омской Новоалександровке получают выплаты на новое жилье

Сегодня, 15:00
Фото: Единая Россия
6 мая в поселке сгорело около 20 домов. Жильцам выплатили по 25 тыс рублей и позже еще по 50 тыс на каждого члена семьи. Также они получают деньги на строительство жилья.

Жителям помогают восстановить уничтоженное огнем имущество.

«По поручению губернатора Омской области социальные выплаты предоставлены всем гражданам, жилые помещения которых были утрачены в результате пожара на улице Новоалександровская, в кратчайшие сроки», - отмечает секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест.
Фото: Единая Россия

Также пострадавшим выплачивают компенсации на покупку или строительство нового жилья. По данным мэрии, 18 жителям уже перечислили в общей сложности около 33 млн рублей из областного бюджета региона. 16 жителям согласовали сумму возмещения ущерба в 28.3 млн рублей за счет средств АО «ТГК-11». Три человека уже купили жилье, еще трое планируют завершить сделки до 1 августа.

Вопрос по компенсациям для еще 14 жителей рассмотрят на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Омска.

Фото: Единая Россия

Ситуацию с социальными выплатами прокомментировал представитель Омского городского отделения «Единой России» Павел Корольков, которого Сергей Шелест назначил ответственным по линии партии.

«Вопрос с оказанием помощи пострадавшим при пожаре в Новоалександровке в «Единой России» стоит на особом контроле. Лидер городского отделения Сергей Шелест при поддержке коллег-однопартийцев добился осуществления социальных выплат в кратчайшие сроки. Особо стоит отметить работу партии в предоставлении компенсаций на покупку или строительство нового жилья. По различным причинам, часть пострадавших не могла рассчитывать на выплаты от государства. Чтобы абсолютно каждый погорелец получил компенсацию, на региональном уровне была проведена колоссальная работа, заслуживающая огромного уважения. Хочется поблагодарить коллег из областного правительства, услышавших призывы городских однопартийцев. Не стали всех причесывать под одну гребенку, к каждой отдельно взятой семье, пострадавшей при пожаре, был выработан отдельный подход, в результате чего у всех будет крыша над головой в разумные сроки».

Добавим, что компенсации получат и владельцы автомобилей, которые также пострадали во время пожара.

#Екатерина Чаплинская
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