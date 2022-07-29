Пострадавшие при пожаре в омской Новоалександровке получают выплаты на новое жилье

Также пострадавшим выплачивают компенсации на покупку или строительство нового жилья. По данным мэрии, 18 жителям уже перечислили в общей сложности около 33 млн рублей из областного бюджета региона. 16 жителям согласовали сумму возмещения ущерба в 28.3 млн рублей за счет средств АО «ТГК-11». Три человека уже купили жилье, еще трое планируют завершить сделки до 1 августа.