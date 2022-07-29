Омская область взяла шефство над городом в ЛНР

Глава Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале сообщил о результатах поездки в ЛНР. Там губернатор встретился с мэром города Стаханов Сергеем Жевлаковым, и на встрече регионы подписали соглашение о шефстве.
На подписании соглашения также присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов, заместитель председателя Правительства Омской области Олег Заремба, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным промышленным центром, здесь, как и в Омске, живут люди труда и потомки донских казаков. В то же время и в Омской области немало выходцев из Донбасса и казаков-переселенцев, поэтому нас объединяют давние этнокультурные и исторические связи. Мы — одна семья, один народ, а близким по духу и крови людям нужно помогать, — рассказал губернатор Бурков. — Мы доставили в Стаханов первые две коммунальные машины и 25-тонный кран. Техника необходима для разбора завалов. На следующей неделе в Стаханов из Омска доставят стройматериалы. Омские предприятия начали изготавливать для Стаханова водопроводные трубы для восстановления системы водоснабжения. В перспективе — восстановление теплоснабжения. Важно подготовить к зиме все школы, техникумы, детские сады и медучреждения, а также объекты коммунальной инфраструктуры».
В рамках соглашения Омск передал подшефному городу коммунальную технику, в том числе автокран и КДМ — универсальную комбинированную дорожную машину со сменным оборудованием и возможностью установки водяного бака. На погрузке в Омске уже стоит фура с доской, необходимой для ремонта кровель. Передовая группа из Омской области уже работает в городе, идет оценка ущерба. Пока известно, что в Стаханове пострадали 462 жилых дома, 35 социальных объектов.
«С первых дней специальной военной операции „Единая Россия“ очень плотно начала заниматься гуманитарной помощью и организацией гуманитарных центров на Донбассе и в Луганске. В настоящее время создано уже более 30 таких центров. Рассматриваем возможность открытия такого центра теперь уже в нашем подшефном городе Стаханов. Наша первоочередная задача — помочь стахановцам подготовиться к началу учебного года. Будем готовить гуманитарный груз, необходимый для этого. Есть в повестке и вопросы развития спорта, в частности открытие в Стаханове современного спортивного клуба. Также планируем выезд сюда омских врачей для оказания жителям необходимой медицинской помощи», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.
Также на территории города расположены предприятия металлургии и обработки металла, машиностроения, ремонта машин и оборудования, химической промышленности, агломерации угля, пищевой, легкой промышленности и других отраслей. Однако сейчас на предприятиях заметно не хватает рабочих. Для ее решения в нашем регионе уже приступили к формированию бригад строителей.
«В нашем городе экономика Советского Союза начала движение вперед настолько мощно, что это дало возможность победить в Великой Отечественной войне. Мы хотим, чтобы этот положительный пример был востребован и сегодня. Как никогда России и Донбассу необходимы рекорды и герои, — подчеркнул глава администрации города Стаханов Сергей Жевлаков. — Необходимо восстанавливать разрушенные дома и сооружения. В это сложное время рядом с нами оказалась Омская область — уже сделаны первые шаги по приобретению техники и стройматериалов. Мы совместно начнем восстановительные работы социальных объектов и жилого сектора. Стаханов — русский город! Русские своих не бросают!».