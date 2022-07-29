Омская область взяла шефство над городом в ЛНР

В рамках соглашения Омск передал подшефному городу коммунальную технику, в том числе автокран и КДМ — универсальную комбинированную дорожную машину со сменным оборудованием и возможностью установки водяного бака. На погрузке в Омске уже стоит фура с доской, необходимой для ремонта кровель. Передовая группа из Омской области уже работает в городе, идет оценка ущерба. Пока известно, что в Стаханове пострадали 462 жилых дома, 35 социальных объектов.