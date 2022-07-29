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Новые люди об итогах первой сессии Законодательного собрания

Новые люди об итогах первой сессии Законодательного собрания

Сегодня, 12:00
«Новые люди» во главе с руководителем фракции Ильей Смирновым провели продуктивную работу с обращениями омичей и поделились первыми результатами.

Депутат рассмотрел 64 обращения от жителей Омской области и провёл более 100 встреч с избирателями. В региональном парламенте «Новые люди» во главе с Ильей трудятся только с сентября, но уже показывают себя как ответственная и действенная фракция.

Омичи долгое время высказывали недовольство удручающим состоянием дорог от дома 4/2 по улице Свободы до дома 10/2 по улице Кирова. Депутат направил запрос об обязательном решении этой проблемы в админстрацию г. Омска. В ответном письме чиновники города пообещали заасфальтировать дорогу к 15 октября этого года.

«Несмотря на то, что это наш первый опыт, подход считаю успешным. На данный момент активно готовимся ко второй сессии. Рассчитываю, что ряд наших инициатив в сфере экологии, предпринимательства и работы с молодежью будут приняты. Будем продолжать держать в курсе событий», — говорит Илья Смирнов.

Стоит отметить, что депутат принял участие во всех пленарных заседаниях и комитетах, показав стопроцентную явку. Сейчас партию «Новые люди» в Законодательном собрании представляют 2 человека — Илья Смирнов и Тузова Наталья.

#Екатерина Чаплинская
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