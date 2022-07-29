Не выходит на связь. В Омске потерялась 17-летняя девушка с рюкзаком

О пропаже в полицию сообщил дедушка 17-летней девушки, которая жила у родственников в садоводстве «Любитель-4». Известно, что девушка ушла гулять еще 3 июля, и до сих пор о ее местонахождении нет никакой информации. В последний раз омичка выходила на связь 25 июля, сообщили в пресс-службе омской полиции.
На вид пропавшей омичке 17 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, волосы русые прямые длиной ниже плеч. В день пропажи была одета в коричневые брюки, черные кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак. Фотография девушки опубликована в сообществе омской полиции.
Информацию о местонахождении девушки можно по телефонам 79-28-02, 102.