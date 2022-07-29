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Не выходит на связь. В Омске потерялась 17-летняя девушка с рюкзаком

Не выходит на связь. В Омске потерялась 17-летняя девушка с рюкзаком

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI

В Омске разыскивают 17-летнюю девушку, пропавшую неделю назад

Девушка ушла из дома, ничего не сказав своему дедушке.

О пропаже в полицию сообщил дедушка 17-летней девушки, которая жила у родственников в  садоводстве «Любитель-4». Известно, что девушка ушла гулять еще 3 июля, и до сих пор о ее местонахождении нет никакой информации. В последний раз омичка выходила на связь 25 июля, сообщили в пресс-службе омской полиции.

На вид пропавшей омичке 17 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, волосы русые прямые длиной ниже плеч. В день пропажи была одета в коричневые брюки, черные кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак. Фотография девушки опубликована в сообществе омской полиции.

Информацию о местонахождении девушки можно по телефонам 79-28-02, 102.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Пропала#Пропажа#Поиск девушки#Поиск ребенка
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