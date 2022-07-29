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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI

В Омске главе строительной фирме предложили зарплату 500 тысяч рублей

Омичам предложили три вакансии, где можно зарабатывать в месяц от 200 до 500 тысяч рублей.

Аналитики сайта по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии недели и выбрали самые высокооплачиваемые. Так, омичам предлагают вакансию капитана-механика на паром на линию «Салехард – Приобье». Уровень зарплаты составляет 240 тыс рублей. Соискателю нужно иметь опыт работы, показать рабочий диплом и санитарную книжку. 

Взамен он получит не только официальное трудоустройство, но также санаторно-курортное лечение, оплату льготного отпуска и компенсацию платы за проезд. Также актуальны вакансии для капитана судна с зарплатой до 200 ты рублей и капитана-механика на «Плотовод» с аналогичной заработной платой. 

Самую высокую зарплату в размере от 500 тыс рублей на этой неделе предлагали главе филиала ремонтно-строительной компании. Ему предстоит открыть его с «нуля». Уточняется, что через полгода руководитель сможет получать не менее 1 млн рублей. В основном работодателя интересуют менеджеры с управленческим опытом и коммерческой жилкой, а также действующие предприниматели.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата
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