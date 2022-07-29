Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области

Самую высокую зарплату в размере от 500 тыс рублей на этой неделе предлагали главе филиала ремонтно-строительной компании. Ему предстоит открыть его с «нуля». Уточняется, что через полгода руководитель сможет получать не менее 1 млн рублей. В основном работодателя интересуют менеджеры с управленческим опытом и коммерческой жилкой, а также действующие предприниматели.