Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области

Аналитики сайта по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии недели и выбрали самые высокооплачиваемые. Так, омичам предлагают вакансию капитана-механика на паром на линию «Салехард – Приобье». Уровень зарплаты составляет 240 тыс рублей. Соискателю нужно иметь опыт работы, показать рабочий диплом и санитарную книжку.
Взамен он получит не только официальное трудоустройство, но также санаторно-курортное лечение, оплату льготного отпуска и компенсацию платы за проезд. Также актуальны вакансии для капитана судна с зарплатой до 200 ты рублей и капитана-механика на «Плотовод» с аналогичной заработной платой.
Самую высокую зарплату в размере от 500 тыс рублей на этой неделе предлагали главе филиала ремонтно-строительной компании. Ему предстоит открыть его с «нуля». Уточняется, что через полгода руководитель сможет получать не менее 1 млн рублей. В основном работодателя интересуют менеджеры с управленческим опытом и коммерческой жилкой, а также действующие предприниматели.