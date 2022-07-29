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Младенцы в роддоме № 4 получили браслеты «Омск — это мы»

Младенцы в роддоме № 4 получили браслеты «Омск — это мы»

Вчера, 16:58
Фото: Единая Россия
Партия «Едина Россия» передаст в омские роддома 13 500 браслетов — примерно столько младенцев рождается в Омске за год.

Ранее наборы уже получили родильные дома №1 и №6, а также областной перинатальный центр на улице Березовой.

«В каждом наборе по два браслета для новорожденного и один для мамы, а также карточки для внесения данных о малыше. Традиционно браслеты с метриками медики надевают на лодыжку и запястье новорожденного. Девочкам - розовые, мальчикам - голубого цвета. Важно, что бирки брендированы надписями «Омск - это мы» и «Омск - это я». Значит сразу определена территориальная принадлежность. Не просто родился малыш, а омич - это звучит гордо! Кроме того, эти бирки сохранятся на всю жизнь!» - заявила депутат Омского городского Совета Светлана Студеникина.
Фото: Единая Россия

В роддоме отметили, что браслеты выполнены из мягкого нетоксичного пластика.

«Еще один важный момент, который мы оценили – у них есть автоматический замок и клапан, что предотвращает случайное раскрытие. Ремешок регулируется по размеру и снимается через разрезание»,  - главный врач родильного дома №4 Вадим Старостенко.

Также в комплекте есть карточка для сбора данных о малыше, она надежно фиксируется в прозрачном кармане на расширенной части браслета. Еще одна карточка, которая крепится на кровать, вкладывается в прозрачный карман или упаковку.

Фото: Единая Россия

В рамках проекта «Омск – это мы» также наносятся граффити. Одно из них  - портрет Валентины Бисяриной - появилось на фасаде «Городской детской клинической больницы № 2, которая и носит ее имя. А в Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку, где каждый желающий может бесплатно распечатать два фото.

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