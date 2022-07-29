Младенцы в роддоме № 4 получили браслеты «Омск — это мы»

Ранее наборы уже получили родильные дома №1 и №6, а также областной перинатальный центр на улице Березовой.
«В каждом наборе по два браслета для новорожденного и один для мамы, а также карточки для внесения данных о малыше. Традиционно браслеты с метриками медики надевают на лодыжку и запястье новорожденного. Девочкам - розовые, мальчикам - голубого цвета. Важно, что бирки брендированы надписями «Омск - это мы» и «Омск - это я». Значит сразу определена территориальная принадлежность. Не просто родился малыш, а омич - это звучит гордо! Кроме того, эти бирки сохранятся на всю жизнь!» - заявила депутат Омского городского Совета Светлана Студеникина.
В роддоме отметили, что браслеты выполнены из мягкого нетоксичного пластика.
«Еще один важный момент, который мы оценили – у них есть автоматический замок и клапан, что предотвращает случайное раскрытие. Ремешок регулируется по размеру и снимается через разрезание», - главный врач родильного дома №4 Вадим Старостенко.
Также в комплекте есть карточка для сбора данных о малыше, она надежно фиксируется в прозрачном кармане на расширенной части браслета. Еще одна карточка, которая крепится на кровать, вкладывается в прозрачный карман или упаковку.
В рамках проекта «Омск – это мы» также наносятся граффити. Одно из них - портрет Валентины Бисяриной - появилось на фасаде «Городской детской клинической больницы № 2, которая и носит ее имя. А в Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку, где каждый желающий может бесплатно распечатать два фото.