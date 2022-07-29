Младенцы в роддоме № 4 получили браслеты «Омск — это мы»

В рамках проекта «Омск – это мы» также наносятся граффити. Одно из них - портрет Валентины Бисяриной - появилось на фасаде «Городской детской клинической больницы № 2, которая и носит ее имя. А в Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку, где каждый желающий может бесплатно распечатать два фото.