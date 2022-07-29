Медведи в границах Омска: почему, зачем и что с ними делать?

Город55 уже сообщал, что грибники рассказали о встрече с медведем в 20 километрах от Омска. Почему эти хищники все ближе подбираются к городу, а их популяция растет из год в год? Как далеко в своих передвижениях могут зайти косолапые и есть ли возможность решить проблему гуманно? На эти и другие вопросы ответили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута и начальник управления охраны и использования животного мира Андрей Цехмистер.