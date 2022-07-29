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Медведев отметил необходимость пересмотра отношений с Финляндией и Швецией из-за НАТО

Медведев отметил необходимость пересмотра отношений с Финляндией и Швецией из-за НАТО

Вчера, 21:06
Фото: pxhere.com
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил мнение, что Москве стоит пересмотреть дипломатические связи с Финляндией и Швецией на фоне стремления этих стран войти в состав Североатлантического Альянса.

Как пишет nation-news.ru, два государства Северной Европы направили заявки на вступление в состав НАТО двумя месяцами ранее. Сразу после подачи заявок Турция пыталась воспрепятствовать процедуре, озвучив ряд своих требований. Но когда спорные вопросы были урегулированы, Анкара перестала протестовать против роста Альянса.

 

Главы финского и шведского МИД утвердили протоколы на вступление в Организацию Североатлантического договора в середине лета, а следующим этапом станет ратификация таких документов всеми состоящими в составе НАТО странами.

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