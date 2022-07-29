Медведев отметил необходимость пересмотра отношений с Финляндией и Швецией из-за НАТО

Как пишет nation-news.ru, два государства Северной Европы направили заявки на вступление в состав НАТО двумя месяцами ранее. Сразу после подачи заявок Турция пыталась воспрепятствовать процедуре, озвучив ряд своих требований. Но когда спорные вопросы были урегулированы, Анкара перестала протестовать против роста Альянса.