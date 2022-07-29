Город55
ГлавноеВсе новости
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира

Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI

Самолет в Москву пришлось вернуть в Омск из-за больного пассажира

Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.

Накануне вечером, 28 июля, в Омский аэропорт пришлось возвращать самолет, который 45 минут назад вылетел в Москву. Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на социальные сети, сделать это пришлось из-за плохого самочувствия пассажира.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа», который вылетел из Омска в 5:14 по местному времени. Около 6:00 командир принял решение вернуться в Омск. Спустя еще несколько минут самолет все же вылетел в пункт назначения.

«Рейс вылетел из Омского аэропорта в 5:14 часов. После того, как пассажиру стало плохо, экипаж принял решение вернуться в Омск, самолет приземлился в 6:12 часов, где его встретили медицинские работники врачебного здравпункта, после чего передали городской медслужбе. Вылетел в Москву в 6:55 час», — цитирует издание сообщение Омского аэропорта.

Согласно онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», куда прибыл самолет, приземление было запланировано на 5:40 по московскому времени, но самолет прилете с опозданием более, чем на час — в 6:57 часов по мск.

Добавим, что из-за сильнейшего ливня в Омске не задержали ни один самолет, кроме борта в Казань — он задержался из-за позднего прибытия самолета. Потоп в зале ожидания также не повлиял на работу аэропорта. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Москва#Самолет#Пассажир
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Сегодня, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Сегодня, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Сегодня, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Сегодня, 17:34