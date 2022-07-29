Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира

Накануне вечером, 28 июля, в Омский аэропорт пришлось возвращать самолет, который 45 минут назад вылетел в Москву. Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на социальные сети, сделать это пришлось из-за плохого самочувствия пассажира.
Речь идет о рейсе авиакомпании «Победа», который вылетел из Омска в 5:14 по местному времени. Около 6:00 командир принял решение вернуться в Омск. Спустя еще несколько минут самолет все же вылетел в пункт назначения.
«Рейс вылетел из Омского аэропорта в 5:14 часов. После того, как пассажиру стало плохо, экипаж принял решение вернуться в Омск, самолет приземлился в 6:12 часов, где его встретили медицинские работники врачебного здравпункта, после чего передали городской медслужбе. Вылетел в Москву в 6:55 час», — цитирует издание сообщение Омского аэропорта.
Согласно онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», куда прибыл самолет, приземление было запланировано на 5:40 по московскому времени, но самолет прилете с опозданием более, чем на час — в 6:57 часов по мск.
Добавим, что из-за сильнейшего ливня в Омске не задержали ни один самолет, кроме борта в Казань — он задержался из-за позднего прибытия самолета. Потоп в зале ожидания также не повлиял на работу аэропорта.