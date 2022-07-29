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КНР высказался решительно против инициативы США о санкциях за покупку нефти в РФ

Сегодня, 12:01
Китай занял решительную позицию против незаконных санкций в одностороннем порядке, которые предложил американский сенатор Марко Рубио.

Как сообщает russian.rt.com, санкции касаются юридических лиц, обслуживающих танкеры с нефтью или СПГ, которые выполняют перевозки из России в Китай. 

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции. Слова представителя МИД КНР приводит издание РИА Новости. 

Дипломат подчеркнул: между Россией и КНР установлена нормальное торгово-экономическое сотрудничество, основанное на взаимоуважении, взаимной выгоде и равенстве. Это сотрудничество, отметил Лицзянь, не нацелено против третьих сторон, и на него не влияют внешние помехи.

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