КНР высказался решительно против инициативы США о санкциях за покупку нефти в РФ

Как сообщает russian.rt.com, санкции касаются юридических лиц, обслуживающих танкеры с нефтью или СПГ, которые выполняют перевозки из России в Китай.
По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции. Слова представителя МИД КНР приводит издание РИА Новости.
Дипломат подчеркнул: между Россией и КНР установлена нормальное торгово-экономическое сотрудничество, основанное на взаимоуважении, взаимной выгоде и равенстве. Это сотрудничество, отметил Лицзянь, не нацелено против третьих сторон, и на него не влияют внешние помехи.