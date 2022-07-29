КНР высказался решительно против инициативы США о санкциях за покупку нефти в РФ

Дипломат подчеркнул: между Россией и КНР установлена нормальное торгово-экономическое сотрудничество, основанное на взаимоуважении, взаимной выгоде и равенстве. Это сотрудничество, отметил Лицзянь, не нацелено против третьих сторон, и на него не влияют внешние помехи.