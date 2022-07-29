При отсутствии идей, что подарить, можно напрямую спросить у человека. Однако тогда подарок не будет сюрпризом. Универсальным подарком станут деньги. Можно взять сертификат на покупку в специализированном магазине на определенную сумму. Если одаряемый интересуется экстремальными видами спорта, можно предложить сходить на страйкбол или подарить сертификат на курсы вождения, прыжок с парашютом, полет на вертолете и т. д.