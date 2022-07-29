ГлавноеВсе новости
Как десантники в Омске отметят 2 августа в 2022 году

Как десантники в Омске отметят 2 августа в 2022 году

29 июля, 19:35
Фото: mil.ru
День ВДВ в 2022 году празднуется 2 августа в Российской Федерации. Годовщина отмечается как в Москве, так и в других крупных городах, в том числе в Омске. В материале подробно рассказано о традициях торжества, а также что подарить десантнику.

История и традиции праздника

Основной задачей Воздушно-десантных войск является десантирование в тылу врага и выполнение поставленных целей. Отличие этих мобильных сил в том, что они могут добраться в любую точку за короткое время. 

Ежегодно День ВДВ отмечается 2 августа. Датой образования войск является 2 августа 1930 года. Число и месяц совпадает с Ильиным днем — масштабным церковным торжеством. Отмечается, что День ВДВ не является официальным выходным днем. 

В праздник среди десантников и граждан в запасе принято встречаться в городских парках Омска. На торжество десантники надевают тельняшку в голубую полоску и голубой берет. В компаниях принято вспоминать годы службы, преподносить цветы к монументам. 

Отмечается, что вне зависимости от возраста принято возлагать венки к памятникам. В некоторых городах организуется парадное шествие с портретами погибших товарищей — Бессмертный полк. 

У некоторых людей праздник ассоциируется с фонтанами. С точностью установить, откуда появилась данная традиция, невозможно. Основные версии, почему появилась традиция купания в фонтанах:

  1. День ВДВ по дате совпадает с праздником пророка Ильи. Существует поверье, что после 2 августа в воде не стоит купаться. В связи с этим купание считается данью пророку и оберегом от неудач. 
  2. Приближение к небу. Небо отражается в воде и считается, что она приближает граждан к нему. 
  3. Жаркая погода. Часто 2 августа бывает жарко, в связи с чем появляется желание искупаться. 

Флаг ВДВ имеет символьное значение. Во время торжества его принято носить в руках, украшать им машины. Флаг представлен в голубом и зеленом оттенках. Согласно новостным источникам, нижняя часть флага — зеленая и символизирует чистую землю. Верхняя часть флага напоминает о небе. В центре флага расположен парашютист и летящие самолеты слева и справа. Отмечается, что флаг поднимают на всех мероприятиях, которые посвящены этому торжеству. 

История и традиции праздника
Фото: iliynden.ru

Что подарить на День ВДВ

Перед Днем Воздушно-десантных войск в 2022 году актуальным становится вопрос, что можно подарить близкому человеку или коллеге. Важно, чтобы подарок был полезным и порадовал одаряемого. 

На День ВДВ 2 августа  в Омске принято преподносить сувениры действующим служащим и гражданам в запасе. При выборе сувенира рекомендуется учитывать характер человека и его привычки, распорядок дня. Презент лучше выбирать с учетом хобби и профессии. На подарок можно нанести символику войск. 

Идеи для подарков на День ВДВ:

  • термосы, кружки;
  • брелоки, ручки, магнитики, открытки, зажигалки, чехол для гаджета;
  • полотенце, халат, плед, ортопедическая подушка;
  • часы, запонки, галстук;
  • торт или съедобный букет;
  • наушники, клавиатура, портативная зарядка;
  • снаряжение для похода, охоты, рыбалки и т. д. 
Что подарить на День ВДВ
Фото: irinacake.ru

При отсутствии идей, что подарить, можно напрямую спросить у человека. Однако тогда подарок не будет сюрпризом. Универсальным подарком станут деньги. Можно взять сертификат на покупку в специализированном магазине на определенную сумму. Если одаряемый интересуется экстремальными видами спорта, можно предложить сходить на страйкбол или подарить сертификат на курсы вождения, прыжок с парашютом, полет на вертолете и т. д.

#Праздники#ВДВ#Военные#Десантник
Подпишитесь
Медведи в границах Омска: почему, зачем и что с ними делать?
Сегодня, 15:41
Можно задохнуться. Ночью Омск окутал шлейф ароматных выбросов
В соцсетях появились жалобы на сильный неприятный запах в городе.
Сегодня, 07:38
Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.
Сегодня, 13:48
«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска
Вчера, 11:54
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
Сегодня, 15:42
Экс-глава омского поселения выписывал «материальную помощь» самому себе
Подсудимый в течение трех лет выписал сам себе премии.
Сегодня, 11:18