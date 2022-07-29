Основной задачей Воздушно-десантных войск является десантирование в тылу врага и выполнение поставленных целей. Отличие этих мобильных сил в том, что они могут добраться в любую точку за короткое время.
Ежегодно День ВДВ отмечается 2 августа. Датой образования войск является 2 августа 1930 года. Число и месяц совпадает с Ильиным днем — масштабным церковным торжеством. Отмечается, что День ВДВ не является официальным выходным днем.
В праздник среди десантников и граждан в запасе принято встречаться в городских парках Омска. На торжество десантники надевают тельняшку в голубую полоску и голубой берет. В компаниях принято вспоминать годы службы, преподносить цветы к монументам.
Отмечается, что вне зависимости от возраста принято возлагать венки к памятникам. В некоторых городах организуется парадное шествие с портретами погибших товарищей — Бессмертный полк.
У некоторых людей праздник ассоциируется с фонтанами. С точностью установить, откуда появилась данная традиция, невозможно. Основные версии, почему появилась традиция купания в фонтанах:
Флаг ВДВ имеет символьное значение. Во время торжества его принято носить в руках, украшать им машины. Флаг представлен в голубом и зеленом оттенках. Согласно новостным источникам, нижняя часть флага — зеленая и символизирует чистую землю. Верхняя часть флага напоминает о небе. В центре флага расположен парашютист и летящие самолеты слева и справа. Отмечается, что флаг поднимают на всех мероприятиях, которые посвящены этому торжеству.
Перед Днем Воздушно-десантных войск в 2022 году актуальным становится вопрос, что можно подарить близкому человеку или коллеге. Важно, чтобы подарок был полезным и порадовал одаряемого.
На День ВДВ 2 августа в Омске принято преподносить сувениры действующим служащим и гражданам в запасе. При выборе сувенира рекомендуется учитывать характер человека и его привычки, распорядок дня. Презент лучше выбирать с учетом хобби и профессии. На подарок можно нанести символику войск.
Идеи для подарков на День ВДВ:
При отсутствии идей, что подарить, можно напрямую спросить у человека. Однако тогда подарок не будет сюрпризом. Универсальным подарком станут деньги. Можно взять сертификат на покупку в специализированном магазине на определенную сумму. Если одаряемый интересуется экстремальными видами спорта, можно предложить сходить на страйкбол или подарить сертификат на курсы вождения, прыжок с парашютом, полет на вертолете и т. д.