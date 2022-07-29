Глава Минсельхоза сообщил о готовности России к поставкам на мировой рынок

Глава ведомства сообщил аграриям, присутствующим на выставке «Всероссийский день поля – 2022», что в рамках сотрудничества с другими странами квоты не отменят, так как была доказана их эффективность. Благодаря квотированию получилось избежать дефицита социально значимой продукции и резких скачков цен. Если потребуется, министерство сельского хозяйства может вносить коррективы в процесс регулирования. Например, после того, как пошлину стали рассчитывать в рублях, ее размер снизился почти на 40%. По уверению Патрушева, схема работает в данный момент с оптимальными настройками, и это дает возможность сохранять рентабельность производств аграрного сектора.
Кроме того, глава Минсельхоза отметил важность роли России в вопросе обеспечения продбезопасности. По словам министра, РФ готова использовать собственный экспортный потенциал на полную мощность и поставлять на мировой рынок продукцию высокого качества. Сообщается, что с начала текущего года показатели экспорта выросли на 20%, информирует iz.ru.
По словам Эдуарда Зернина, главы правления Союза экспортеров зерна, в сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 гг. Россия продолжает удерживать позицию лидера в экспорте пшеницы, объем которого равен 30,7 млн тонн. В текущем аграрном году эта позиция сохраняется благодаря высокому урожаю, который будет, по прогнозам Минсельхоза, одним из лучших в истории.
Несмотря на это, экспортеры приняли решение сохранить пошлину на вывоз зерновых, так как она является стабилизатором внутреннего рынка и фактором поддержания комфортного диапазона цен. Кроме того, стабильный рынок дает возможность производить экспорт излишков.
Дмитрий Патрушев затронул и тему параллельного импорта. По заверению министра, продуктовый сектор не нуждается в поставках по параллельной схеме, так как в данной отрасли нет товаров, которые невозможно было бы заменить российскими либо товарами из дружественных стран. Он уверен, что в связи с уходом некоторых компаний из России перед отечественными производителями открываются новые перспективы в развитии, и что наши продукты не уступают по качеству привозным.
По данным, полученным от Сергея Юшина, главы Национальной мясной ассоциации, сейчас в РФ оптовые цены на свинину стали практически равны таковым за 2015 год, потребительская цена за семь лет, напротив, увеличилась на 10-13%. Что касается стоимости куриного мяса, ее рост оказался ниже продовольственной инфляции, которая за данный период составила 50%. По утверждению Юшина, в импортозамещении многих видов товаров необходимости нет, так как активная торговля со множеством государств и компаний, как и раньше, ведется на всех континентах. Тем не менее он признается, что на частном уровне вопросы иногда возникают - отдельные предприятия могут отказаться поставлять запчасти или детали к оборудованию, точные приборы и узлы управления; либо некоторые специалисты отказываются от командировок по обслуживанию техники.
Мнение о необязательности параллельного импорта в продуктовом секторе поддержал и Дмитрий Востриков, директор “Руспродсоюза” – Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров. Востриков уверен, что российскими товарами можно заменить практически все импортируемые, так как у нас налажено производство таких продуктов питания, как молоко, мясо, сыр, крупа и прочее. А экзотические фрукты, какао и другие позиции, которых в России нет, успешно поставляют нам дружественные страны.