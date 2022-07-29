Глава Минсельхоза сообщил о готовности России к поставкам на мировой рынок

По данным, полученным от Сергея Юшина, главы Национальной мясной ассоциации, сейчас в РФ оптовые цены на свинину стали практически равны таковым за 2015 год, потребительская цена за семь лет, напротив, увеличилась на 10-13%. Что касается стоимости куриного мяса, ее рост оказался ниже продовольственной инфляции, которая за данный период составила 50%. По утверждению Юшина, в импортозамещении многих видов товаров необходимости нет, так как активная торговля со множеством государств и компаний, как и раньше, ведется на всех континентах. Тем не менее он признается, что на частном уровне вопросы иногда возникают - отдельные предприятия могут отказаться поставлять запчасти или детали к оборудованию, точные приборы и узлы управления; либо некоторые специалисты отказываются от командировок по обслуживанию техники.