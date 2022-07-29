Это не конец! Синоптики предупредили омичей о новой волне дождей с грозами

Posted 29 июля 2022, 06:44
Published 29 июля 2022, 06:44
Modified 29 июля 2022, 06:53
Updated 29 июля 2022, 06:53
Синоптики Обь-Иртышского УГМС пообещали в ближайшие сутки повторение вечера четверга, 28 июля. В течение всего дня вплоть до поздней ночи в регионе пройдут очень сильные дожди с грозами, местами пройдет град.
Ухудшение погоды может привести к новым авариям на электросетях и в других сферах жизнеобеспечения. Могут снова начаться перебои в работе транспорта, а на устранение аварий потребуется больше времени.
Омичам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, из-за погоды жителям Омска следует оперативно сообщать об этом в ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать «101». Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78 и в управляющую компанию, которая обслуживает дом.