ВСК составила топ «здоровых» и «болеющих» регионов России первого полугодия 2022 года

На втором месте — Пермский край, всего 15% обращений, на третьем месте — Самарская область, 11% страховых случаев. Россияне с самым крепким здоровьем проживают в Татарстане (2%), Башкортостане (2,7%) и Воронежской области (2,9%).
Согласно статистике Страхового Дома ВСК, общее число обращений россиян к врачам в регионах с городами-миллионниками (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) снизилось на 31% по итогам 1 полугодия 2022 года.
В основном пик заболеваемости во всех регионах приходится на март/апрель. Исключение составляют Новосибирская, Ростовская и Самарская области и Пермский край — основная часть страховых случаев приходится на май.
«В первом квартале 2022 года ДМС стал одним из драйверов страхового рынка, выросло и число заключенных договоров — с юридическими лицами почти на 35%, с физическими лицами на 26,6%, и объем собранных премий в данном сегменте — на 7%. При этом, по данным ВСК общее число обращений ко врачам в рамках добровольного страхования по итогам полугодия сократилось на 6%. Таким образом, прослеживается ключевая тенденция –сокращение объема обращений за медицинской помощью, причем в большинстве регионов РФ», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.