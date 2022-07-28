ВСК составила топ «здоровых» и «болеющих» регионов России первого полугодия 2022 года

«В первом квартале 2022 года ДМС стал одним из драйверов страхового рынка, выросло и число заключенных договоров — с юридическими лицами почти на 35%, с физическими лицами на 26,6%, и объем собранных премий в данном сегменте — на 7%. При этом, по данным ВСК общее число обращений ко врачам в рамках добровольного страхования по итогам полугодия сократилось на 6%. Таким образом, прослеживается ключевая тенденция –сокращение объема обращений за медицинской помощью, причем в большинстве регионов РФ», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.