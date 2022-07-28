«Вода России» запустила в социальных сетях новый проект #БерегиБерег_Челлендж

Участника челленджа, занявшего первое место, ждет турпоездка на озеро Байкал на двоих человек. Серебряному призеру достанется ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. Третье место получат остальные 18 конкурсантов – им достанутся сертификаты на сеанс флоатинга.
Чтобы получить главный приз, необходимо признаться в любви водоему, показав сердце на его фоне, и выложить такую фотографию в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Саму публикацию необходимо начать со строк «Название водоема – это…» и не забыть поставить хештег #БерегиБерег_Челлендж. Фотографии для участия в конкурсе можно будет выкладывать до 29 августа включительно.
Жюри определит топ-20 самых креативных и оригинальных участников, сфотографировавшихся на чистом берегу водоема. При выборе победителей также будет учитываться количество репостов/лайков к каждому из представленных постов. Организаторы заявили, что никаких ограничений в способах изображения сердца нет.
Со списком финалистов можно будет ознакомиться на сайте «Вода России» и в соцсетях медиагруппы «Комсомольская правда».