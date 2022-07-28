«Вода России» запустила в социальных сетях новый проект #БерегиБерег_Челлендж

Чтобы получить главный приз, необходимо признаться в любви водоему, показав сердце на его фоне, и выложить такую фотографию в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Саму публикацию необходимо начать со строк «Название водоема – это…» и не забыть поставить хештег #БерегиБерег_Челлендж. Фотографии для участия в конкурсе можно будет выкладывать до 29 августа включительно.