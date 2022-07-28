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«Вода России» запустила в социальных сетях новый проект #БерегиБерег_Челлендж

«Вода России» запустила в социальных сетях новый проект #БерегиБерег_Челлендж

Вчера, 22:58
Фото: pxhere,com
В рамках акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» запустила проект #БерегиБерег_Челлендж. Он стартовал в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 22 июня и будет продолжаться до окончания лета. В итоге организаторы определят имена 20 победителей, которым вручат призы.

Участника челленджа, занявшего первое место, ждет турпоездка на озеро Байкал на двоих человек. Серебряному призеру достанется ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. Третье место получат остальные 18 конкурсантов – им достанутся сертификаты на сеанс флоатинга.

 

Чтобы получить главный приз, необходимо признаться в любви водоему, показав сердце на его фоне, и выложить такую фотографию в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Саму публикацию необходимо начать со строк «Название водоема – это…» и не забыть поставить хештег #БерегиБерег_Челлендж. Фотографии для участия в конкурсе можно будет выкладывать до 29 августа включительно.

 

Жюри определит топ-20 самых креативных и оригинальных участников, сфотографировавшихся на чистом берегу водоема. При выборе победителей также будет учитываться количество репостов/лайков к каждому из представленных постов. Организаторы заявили, что никаких ограничений в способах изображения сердца нет.

 

Со списком финалистов можно будет ознакомиться на сайте «Вода России» и в соцсетях медиагруппы «Комсомольская правда».

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