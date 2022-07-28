Власти Черногории «замораживают» недвижимость россиян

Данный процесс стартовал в рамках санкционного режима, объявленного Евросоюзом в отношении РФ из-за конфликта в Украине. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов информагентства ТАСС.
Власти Черногории сообщили о своих планах еще в начале лета. Правительство страны аргументировало свое решение «необходимостью исполнить санкции ЕС».
В минувшем году предприятия и физические лица вложили в черногорскую экономику инвестиции, общий объем которых превысил 129 миллионов евро. В недвижимость наших соотечественников на территории республики вложена в 2021 году сумма в 49,46 миллиона.