Город55
ГлавноеВсе новости

Власти Черногории «замораживают» недвижимость россиян

Вчера, 17:47
Черногорское правительство приступило к «замораживанию» недвижимости, которая находится в собственности подпавших под санкции ЕС граждан России. Речь идет о 44-х объектах, сообщил Кабинет министров Черногории.

Данный процесс стартовал в рамках санкционного режима, объявленного Евросоюзом в отношении РФ из-за конфликта в Украине. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов информагентства ТАСС.

Власти Черногории сообщили о своих планах еще в начале лета. Правительство страны аргументировало свое решение «необходимостью исполнить санкции ЕС».

В минувшем году предприятия и физические лица вложили в черногорскую экономику инвестиции, общий объем которых превысил 129 миллионов евро. В недвижимость наших соотечественников на территории республики вложена в 2021 году сумма в 49,46 миллиона.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Вчера, 11:51
Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня
Благоустроенный в прошлом году парк не выдержал наплыва стихии — дорожки повело прямо с ливневками.
Вчера, 23:23
В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество
Городские службы рассказали, когда в домах снова появится освещение.
Вчера, 19:03
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.
Вчера, 10:01
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
27 июля, 19:44