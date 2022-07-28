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В память о легенде. На «Зеленом острове» в Омске пройдет «вечер Шатунова»

В память о легенде. На «Зеленом острове» в Омске пройдет «вечер Шатунова»

Вчера, 16:07
Фото: 1MI

В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Автор песен для артиста Андрей Картавцев сообщил о времени и месте проведения мероприятия.

В официальном паблике автора Андрея Картавцева появилось объявление о проведении вечера памяти Юрия Шатунова. Согласовано ли мероприятие с местными властями, не уточняется.

Вечер для поклонников недавно умершего артиста состоится в следующий понедельник, 1 августа, в центральной части парка «Зеленый остров», с 19:00 до 21:00 часов. Отмечается, что вход для омичей будет свободным.

Предполагается, что на вечере памяти омичи смогут услышать песни Юрия Шатунова и пообщаться. Организаторы обещают провести прямую трансляцию с мероприятия.

Отметим, что идею о проведении вечера памяти омичи не раз высказывали в социальных сетях после смерти музыканта. Также подобные вечера в память об артисте планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и в других городах России.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Юрий Шатунов#Память#Артист#Музыкант
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