В память о легенде. На «Зеленом острове» в Омске пройдет «вечер Шатунова»

Отметим, что идею о проведении вечера памяти омичи не раз высказывали в социальных сетях после смерти музыканта. Также подобные вечера в память об артисте планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и в других городах России.