В Омской области объявили в розыск мужчину за нападение 17-летней давности

Следственный комитет России по Омской области продолжает расследование уголовного дела, которое завели 17 лет назад. Инцидент произошел утром 18 января 2005 года.
В квартиру к 47-летний женщине, работавшей адвокатом, пришел мужчина, который представился сантехником. Подозреваемый взял металлический предмет и ударил омичку по голове, а затем скрылся с места происшествия. Фоторобот мужчины составили со слов пострадавшей.
У подозреваемого была славянская внешность, плотное спортивное телосложение, широкие плечи и грудь. Его рост составил около 180-183 см. У него было овальное лицо, светлые короткие волосы, светло-голубые глаза, прямой нос среднего размера. Сейчас подозреваемому должно быть около 50-54 лет.
В момент нападения на мужчине были синие джинсы, ботинки и черная матерчатая куртка с капюшоном без меха. Омичей просят сообщить о подозреваемом по телефонам 395-506 или 02.