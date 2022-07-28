В Омской области объявили в розыск мужчину за нападение 17-летней давности

У подозреваемого была славянская внешность, плотное спортивное телосложение, широкие плечи и грудь. Его рост составил около 180-183 см. У него было овальное лицо, светлые короткие волосы, светло-голубые глаза, прямой нос среднего размера. Сейчас подозреваемому должно быть около 50-54 лет.