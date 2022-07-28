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В Омской области объявили в розыск мужчину за нападение 17-летней давности

В Омской области объявили в розыск мужчину за нападение 17-летней давности

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
В 2005 году подозреваемый напал на женщину и ударил ее металлическим предметом, а затем скрылся.

Следственный комитет России по Омской области продолжает расследование уголовного дела, которое завели 17 лет назад. Инцидент произошел утром 18 января 2005 года.

В квартиру к 47-летний женщине, работавшей адвокатом, пришел мужчина, который представился сантехником. Подозреваемый взял металлический предмет и ударил омичку по голове, а затем скрылся с места происшествия. Фоторобот мужчины составили со слов пострадавшей. 

У подозреваемого была славянская внешность, плотное спортивное телосложение, широкие плечи и грудь. Его рост составил около 180-183 см. У него было овальное лицо, светлые короткие волосы, светло-голубые глаза, прямой нос среднего размера. Сейчас подозреваемому должно быть около 50-54 лет.

В момент нападения на мужчине были синие джинсы, ботинки и черная матерчатая куртка с капюшоном без меха. Омичей просят сообщить о подозреваемом по телефонам 395-506 или 02.

Фото: СУ СК РФ по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Следственный комитет#Розыск
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