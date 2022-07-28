В Омской области хитрая предпринимательница подставила под статью братьев-близнецов

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении дела на мужчину, который отдал свои документы брату-близнецу для оформления фирмы-однодневки.
Сообщается, что житель села Старокарасук Большереченского района Омской области в октябре 2020 года отдал документы брату, который не раз был судим по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице". Омич обежал доверчивому родственнику 50 тыс рублей за то, что на мужчину оформят фирму-однодневку.
Документы были нужны местной предпринимательнице. Она оформила на сельчанина фирму ООО "Вектор", но деньги платить ему и его брату отказалась.
В итоге еще одно дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ завели на доверчивого близнеца, а судьба предпринимательницы остается неизвестной. Теперь мужчине грозит до 2 лет исправительных работ, отметили в СУ СКР по Омской области.