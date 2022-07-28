Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области хитрая предпринимательница подставила под статью братьев-близнецов

В Омской области хитрая предпринимательница подставила под статью братьев-близнецов

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI

Омич стал фигурантом дела после обмена документами с братом-близнецом

Мужчина передал брату свои документы, чтобы на них оформили фирму-однодневку.

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении дела на мужчину, который отдал свои документы брату-близнецу для оформления фирмы-однодневки.

Сообщается, что житель села Старокарасук Большереченского района Омской области в октябре 2020 года отдал документы брату, который не раз был судим по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице". Омич обежал доверчивому родственнику 50 тыс рублей за то, что на мужчину оформят фирму-однодневку. 

Документы были нужны местной предпринимательнице. Она оформила на сельчанина фирму ООО "Вектор", но деньги платить ему и его брату отказалась. 

В итоге еще одно дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ завели на доверчивого близнеца, а судьба предпринимательницы остается неизвестной. Теперь мужчине грозит до 2 лет исправительных работ, отметили в СУ СКР по Омской области.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Уголовное дело#Документы#Подделка
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Сегодня, 11:51
«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск
«Авангард» победил со счетом 3:2, команда вырвала победу у «Омских Крыльев».
Сегодня, 09:10
«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске
Вчера, 12:29
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.
Сегодня, 10:01
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
Вчера, 19:44