В Омской области хитрая предпринимательница подставила под статью братьев-близнецов

Сообщается, что житель села Старокарасук Большереченского района Омской области в октябре 2020 года отдал документы брату, который не раз был судим по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице". Омич обежал доверчивому родственнику 50 тыс рублей за то, что на мужчину оформят фирму-однодневку.