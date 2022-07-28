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В Омске началось голосование за лауреатов премии «Народный герой»

В Омске началось голосование за лауреатов премии «Народный герой»

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Голосование будет идти с 28 июля по 31 августа.

Сегодня, 28 июля, в Омской области началось голосование за лауреатов премии «Народный герой». В этом году лауреатов выбирают в следующих номинациях: «Благотворительность», «Инновация», «Патриотизм», «Инициатива», «Продвижение», «Интеллект», «Профессионализм», «Спорт», «Талант», «Самоотверженность» и «Юность».

Омичи отправили более 250 заявок на участие. Из них одобрили 216. После чего экспертный совет во главе с губернатором Александром Бурковым выбрал по пять участников для каждой номинации. Голосование продлится до 31 августа. Оно будет проводиться на сайте и по телефону +7-929-361–51–23 (нужно отправить смс-сообщение или написать в чате в WhatsApp).

Для голосования нужно будет отправить порядковый номер участника. В каждой номинации можно проголосовать только один раз. Премия завершится торжественной церемонией, которая пройдет 4 сентября в концертном зале Омской филармонии.

#Вероника Жукова#Общество#Новости
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