Трамп обвинил телекомпанию CNN в клевете

Как передает канал 360tv.ru, адвокаты Трампа требуют руководителей телекомпании CNN удалить порочащие экс-президента материалы и принести публичные извинения за них.
Некоторые американские СМИ активно распространяют информацию о том, что существуют доказательства мошеннических действий политика на выборах в 2020 году. В частности, речь идет о телекомпании CNN.
Юристы Трампа установили десятидневный срок, чтобы CNN выполнила их требования. Если телекомпания проигнорирует это, то возмещать ущерб ей придется в судебном порядке. Отсчет срока начался с 21 июля.
Напомним, что 45-й президент США выражает крайнее недовольство публикациями и видеосюжетами, в которых СМИ ставит под вопрос законность его победы на президентских выборах в 2016 году. Телекомпания CNN также обвиняла Трампа во лжи из-за его заявления о том, что в 2020 году результаты голосования были фальсифицированы.