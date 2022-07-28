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Трамп обвинил телекомпанию CNN в клевете

Вчера, 15:41
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен обратиться в суд из-за того, что CNN систематически несет в общественные массы порочащую его информацию.

Как передает канал 360tv.ru, адвокаты Трампа требуют руководителей телекомпании CNN удалить порочащие экс-президента материалы и принести публичные извинения за них.

Некоторые американские СМИ активно распространяют информацию о том, что существуют доказательства мошеннических действий политика на выборах в 2020 году. В частности, речь идет о телекомпании CNN.

Юристы Трампа установили десятидневный срок, чтобы CNN выполнила их требования. Если телекомпания проигнорирует это, то возмещать ущерб ей придется в судебном порядке. Отсчет срока начался с 21 июля.

Напомним, что 45-й президент США выражает крайнее недовольство публикациями и видеосюжетами, в которых СМИ ставит под вопрос законность его победы на президентских выборах в 2016 году. Телекомпания CNN также обвиняла Трампа во лжи из-за его заявления о том, что в 2020 году результаты голосования были фальсифицированы.

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