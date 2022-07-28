Трамп обвинил телекомпанию CNN в клевете

Напомним, что 45-й президент США выражает крайнее недовольство публикациями и видеосюжетами, в которых СМИ ставит под вопрос законность его победы на президентских выборах в 2016 году. Телекомпания CNN также обвиняла Трампа во лжи из-за его заявления о том, что в 2020 году результаты голосования были фальсифицированы.