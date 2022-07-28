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Спорт и правильное питание защищают печень

Вчера, 18:35
Гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, что занимающиеся спортом и правильно питающиеся люди не страдают от лишнего веса.

Как отметил медик в беседе с URA.RU, правильный образ жизни защищает не только от избыточной массы тела, но и защищены от жировой болезни печени и гепатита, пишет iz.ru.

По словам Богомолова, даже если болезни печени у таких людей случаются, то они протекают “более благоприятно”.

Врач негативно отозвался о так называемых гепатопротекторах. Он заявил, что эти средства помогают только тем, кто ими торгует. Богомолов подчеркнул, что это пустышки, которые практически нигде как лекарства не зарегистрированы.

 

#Светлана Павлова
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