Спорт и правильное питание защищают печень

Как отметил медик в беседе с URA.RU, правильный образ жизни защищает не только от избыточной массы тела, но и защищены от жировой болезни печени и гепатита, пишет iz.ru.
По словам Богомолова, даже если болезни печени у таких людей случаются, то они протекают “более благоприятно”.
Врач негативно отозвался о так называемых гепатопротекторах. Он заявил, что эти средства помогают только тем, кто ими торгует. Богомолов подчеркнул, что это пустышки, которые практически нигде как лекарства не зарегистрированы.