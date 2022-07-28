Сотрудники Омского НПЗ высадили в Советском округе пятьсот деревьев

Омский НПЗ «Газпром нефти» помог озеленить территорию в Советском округе Омска. Волонтеры предприятия высадили пятьсот саженцев березы. До конца года ОНПЗ планирует высадки еще около восьмисот саженцев.
В экологической акции приняли участие сотрудники ОНПЗ и дочерних организаций предприятия. Саженцами будет гарантирован тщательный уход и регулярный полив, чтобы прижиться смогли все высадки.
Омский НПЗ ежегодно поддерживает всероссийские экологические акции, а также реализует собственные природоохранные инициативы.
«Никто, кроме омичей, не сделает город чище и зеленее. В этом году мы планируем высадить свыше 10 тысяч деревьев. Отрадно, что в решение задач по озеленению Омска сегодня активно включаются промышленные предприятия. Омский НПЗ в этом плане является примером ответственного отношения к делу», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Экологические проекты предприятия охватывают территорию всего города.
«Экологические преобразования не ограничиваются территорией предприятия. На протяжении многих лет ОНПЗ поддерживает проекты по благоустройству и озеленению города. Очередная высадка зеленых насаждений — еще один шаг к экологическому благополучию нашего города», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Проведение экологических акций — важное направлений природоохранной деятельности предприятия. При поддержке ОНПЗ весной этого года в Омске состоялась масштабная акция общественной организации «Экологический центр». Активисты высадили триста деревьев и кустарников на территориях городских школ и детских садов.