Сотрудники Омского НПЗ высадили в Советском округе пятьсот деревьев

Проведение экологических акций — важное направлений природоохранной деятельности предприятия. При поддержке ОНПЗ весной этого года в Омске состоялась масштабная акция общественной организации «Экологический центр». Активисты высадили триста деревьев и кустарников на территориях городских школ и детских садов.