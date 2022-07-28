Сказал, что нашел на улице. Омич подкинул младенца в роддом

Сегодня около 3 часов ночи неизвестный мужчина привез новорожденного малыша в роддом на улице Перелета. Медикам он заявил, что якобы нашел младенца на улице в поселке Солнечном, забрал, довез до ближайшего медучреждения. После чего омич уехал.
Медики сразу вызвали полицию. На место выехали сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас они ищут мужчину, подкинувшего младенца, и место, где он якобы был найден, сообщили в городском УМВД.
Ребенка осмотрели врачи. К счастью, он родился здоровым. Состояние младенца оценили как удовлетворительное. В истории с брошенным ребенком разбирается полиция.