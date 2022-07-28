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Сказал, что нашел на улице. Омич подкинул младенца в роддом

Сказал, что нашел на улице. Омич подкинул младенца в роддом

Вчера, 17:04
Фото: 1MI

В Омске мужчина подкинул новорожденного ребенка в роддом

Младенца якобы нашли в поселке Солнечном. Кто его мать и почему бросила ребенка, неизвестно.

Сегодня около 3 часов ночи неизвестный мужчина привез новорожденного малыша в роддом на улице Перелета. Медикам он заявил, что якобы нашел младенца на улице в поселке Солнечном, забрал, довез до ближайшего медучреждения. После чего омич уехал.

Медики сразу вызвали полицию. На место выехали сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас они ищут мужчину, подкинувшего младенца, и место, где он якобы был найден, сообщили в городском УМВД.

Ребенка осмотрели врачи. К счастью, он родился здоровым. Состояние младенца оценили как удовлетворительное. В истории с брошенным ребенком разбирается полиция.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Омск#Полиция#Дети#Роддом#Происшествия#Видео
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