Сказал, что нашел на улице. Омич подкинул младенца в роддом

Сегодня около 3 часов ночи неизвестный мужчина привез новорожденного малыша в роддом на улице Перелета. Медикам он заявил, что якобы нашел младенца на улице в поселке Солнечном, забрал, довез до ближайшего медучреждения. После чего омич уехал.