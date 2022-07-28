Школьникам из ДНР устроили прогулку в новом омском парке развлечений

Университетскую смену организовали для 56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. В течение десяти дней ребят знакомили с историей России, Сибири и Омска. Для них проводили экскурсии в городские музеи и прогулки по историческому центру. А вчера организовали поход в парк аттракционов «Вокруг Света». В организации мероприятия помогла партия «Единая Россия» в лице депутатов Омского городского Совета Андрея Бондаренко и Юрия Арчибасова.