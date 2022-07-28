Школьникам из ДНР устроили прогулку в новом омском парке развлечений

27 июля участники второй Университетской смены ОмГУ посетили парк «Вокруг Света», открывшийся на «Зеленом острове».
Университетскую смену организовали для 56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. В течение десяти дней ребят знакомили с историей России, Сибири и Омска. Для них проводили экскурсии в городские музеи и прогулки по историческому центру. А вчера организовали поход в парк аттракционов «Вокруг Света». В организации мероприятия помогла партия «Единая Россия» в лице депутатов Омского городского Совета Андрея Бондаренко и Юрия Арчибасова.
«Это уже третье посещение детьми из ЛДНР парка „Вокруг Света“. Ранее мы принимали участников первой Университетской смены, которые прибыли в ОмГПУ. Были у нас школьники, которые сейчас проходят образовательные программы в Омском кадетском корпусе. И вот теперь мы встретили участников второй Университетской смены. Наш парк рад поучаствовать в акции, помочь детям отвлечься от ужасов боевых действий, перенесённых в ЛДНР. Я понимаю этих детей, сам будучи ребёнком перенёс ужасы чеченской войны. Поэтому, от чистого сердца, я рад, что могу привнести чуточку счастья, подарить им положительные эмоции, увидеть их счастливые лица. Это дорогого стоит», — сказал генеральный директор компании «Омск сайдинг инвест», владелец парка «Вокруг Света» Хусайн Закриев.
Школьники прокатились на новом колесе обозрения высотой 68 м и на праздничной карусели. Еще один аттракцион дети могли выбрать сами — «Ураган» или «Летучий голландец».
«В Омск на отдых приезжают дети из Донбасса. Надо видеть их глаза!.. Наш долг — сделать так, чтобы настоящее и будущее этих мальчишек и девчонок было надёжно защищено от неонацистов. Полностью поддерживаю решение главы нашего государства Владимира Путина о проведении специальной операции. Реальную помощь мирному населению ДНР и ЛНР может оказать каждый из нас — продолжается сбор стройматериалов, инструментов, продуктов питания», — рассказал депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко.
«Университетские смены» стартовали ещё в июне. Благодаря, этому проекту около 11 тысяч подростков ДНР И ЛНР примут этим летом ведущие университеты России. Вот и в Омске заканчивается вторая смена для 56 подростков, которых принимал ОмГПУ. Сегодня ребят с утра ждет парк развлечений на Зеленом острове. Надеюсь, что помимо образовательной программы, мастер-классов, знакомства с регионом, у ребят останется память и о гостеприимстве сибирской земли, о новых друзьях и массе впечатлений. Каждый из нас, кто встречался с этими ребятами, никогда не забудет их глаза. И становится уже личным долгом желание помочь Донбассу», — уверен депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов.
У одной из участниц Университетской смены Виктории Чучук в день похода в парк был День рождения — ей исполнилось пятнадцать лет. Поход в парк стал хорошим подарком.
«Я из маленького поселка под Донецком. Очень рада, настроение отличное. Так совпала, что именно сегодня, в мой День рождения, нас пригласили в парк прокатиться на аттракционах. Я счастлива», — поделилась школьница.
Виктор Бояр учится в школе № 20 в Донецке. Он рассказал, что в последнее время многое узнал не только об Омске, но и о гостеприимстве сибиряков. После обучения он планирует поступить в медицинский университет.
«Прокатился на колесе обозрения и увидел крыши ваших домов, они радужные, цветные. Я был в Ростове, там, когда смотришь на город, он кажется однообразным, серым. Омск светлый, тихий и уютный. Узнал, что архитектура ваша, особенно в центре, похожа на питерскую, поскольку её строили одни и те же мастера», — рассказал Виктор Бояр.
После катания на аттракционах школьники сыграли в аркадные игры. Они с азартом соревновались в меткости и набирали баллы, а в подарок получали мягкие игрушки.