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РЭО: Ещё 7 регионов подключились к госсистеме экомониторинга

РЭО: Ещё 7 регионов подключились к госсистеме экомониторинга

Вчера, 20:04
Шесть регионов России уже присоединились к проекту ЕГИС “Экомониторинг”, еще с 7-ю ведутся переговоры.

Российский экологический оператор отвечает за пилотный проект по созданию единой государственной информационной системы экологического мониторинга. Она будет заниматься сбором и анализом информации по состоянию окружающей среды, поступающей из регионов в центр федерального уровня, пишет 360tv.ru

В систему уже передают сведения Подмосковье, Красноярский край, Омская, Челябинская, Сахалинская и Липецкая области. На очереди Калининградская, Томская, Рязанская, Оренбургская и Калужская области, а также ЯНАО и Якутия.

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, назначение данной системы – помощь в принятии оперативных и эффективных решений в сфере охраны природы. При этом данные будут передавать не только регионы, но и предприятия. В настоящее время  информацию передают  325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах. Кроме этого, будет задействовано дистанционное зондирование земли и другие механизмы. 

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что в систему “Экомониторинг” уже отправляют сведения крупные предприятия, принадлежащие “Газпрому”, РЖД, “Норникелю” и другим крупным корпорациям.

 

#Светлана Павлова
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