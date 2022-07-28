РЭО: Ещё 7 регионов подключились к госсистеме экомониторинга

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, назначение данной системы – помощь в принятии оперативных и эффективных решений в сфере охраны природы. При этом данные будут передавать не только регионы, но и предприятия. В настоящее время информацию передают 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах. Кроме этого, будет задействовано дистанционное зондирование земли и другие механизмы.