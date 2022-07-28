Приложение «Заступник» полноценно запустят в Омске в августе

Приложение «Заступник» презентовали 1 июня в Штабе общественной поддержки «Единой России». Омская область стала пилотным регионом для тестирования бесплатного сервиса для помощи детям в экстренных ситуациях. Кураторами проекта в регионе стали депутат Омского горсовета Инна Гомолко и президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев.
Депутат Омского городского Совета, куратор приложения в Омске Инна Гомолко.
«С появлением приложения «Заступник» на платформе Аndroid все родители нашего региона смогут установить его себе на смартфон. Важно, что не только родители получат сигнал, если ребенок попал в критическую ситуацию, но и экстренные службы: скорая помощь, МЧС, полиция и другие. Наш регион стал пилотным в тестировании этого приложения. Именно мы сегодня вместе с разработчиками отслеживаем все возможные нюансы, налаживаем процессы. Все для того, чтобы оно работало быстро и оперативно, так как иначе, в ситуации, когда ребенок может находиться в опасности, действовать нельзя».
Юрий Иванищев рассказал, что приложение станет доступным в Google play уже в августе.
«Все мы хотим, чтобы наши дети всегда были в безопасности. В августе для этих целей на территории Омской области будет запущено приложение „Заступник“. Принцип действия прост: устанавливаете программу на смартфон свой и ребенка, настраиваете, добавляете круг доверенных лиц, тех, кто сможет помочь. Ребенок в чрезвычайной ситуации с помощью приложения может подать сигнал — нажать тревожную кнопку, а родители, правоохранительные органы и доверенные лица смогут вовремя среагировать и предотвратить трагедию или несчастный случай, так как, мгновенно придет уведомление на их устройство».
«Заступник» — первое отечественное приложение для безопасности детей. Разработчики обещают расширять возможности «Заступника» и постоянно его развивать.