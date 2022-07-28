Приложение «Заступник» полноценно запустят в Омске в августе

Приложение «Заступник» презентовали 1 июня в Штабе общественной поддержки «Единой России». Омская область стала пилотным регионом для тестирования бесплатного сервиса для помощи детям в экстренных ситуациях. Кураторами проекта в регионе стали депутат Омского горсовета Инна Гомолко и президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев.