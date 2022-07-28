Под контролем мэра Омска Шелеста по программе меценатства идет ремонт в школах

В СОШ № 15 ремонт ведется по соглашению с учредителем группы компаний «Стройподряд» Сергеем Оркишем. Сейчас на территории школы укладывают асфальт, обустраивают спортивную площадку и монтируют входную группу. Также завершается отделка коридора, подготавливаются к покраске потолки и стены. Близится к завершению и ремонт в учебном кабинете первого этажа здания, мастерской, малом спортивном зале.