Под контролем мэра Омска Шелеста по программе меценатства идет ремонт в школах

Проект «Меценатство», который лично курирует мэр Омска Сергей Шелест, успешно реализуется сразу в нескольких школах Омска. Ремонтные работы идут в средней школе № 15 и в гимназии № 85.
В СОШ № 15 ремонт ведется по соглашению с учредителем группы компаний «Стройподряд» Сергеем Оркишем. Сейчас на территории школы укладывают асфальт, обустраивают спортивную площадку и монтируют входную группу. Также завершается отделка коридора, подготавливаются к покраске потолки и стены. Близится к завершению и ремонт в учебном кабинете первого этажа здания, мастерской, малом спортивном зале.
«Объем работ с каждым днем все увеличивался, появлялись скрытые работы, поэтому была замена коммуникаций, замены трубы на первом этаже, разводка и холодной и горячей воды», — рассказывает директор БОУ города Омска СОШ № 15 Василий Безъязыков.
Обновление гимназии № 85 в рамках соглашения о меценатстве взял на себя директор компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев. В учреждении провели работы на междуэтажных перекрытиях, заменили окна в технических помещениях, обновили проводку в спортзале и заменили систему отопления.
Также рабочие уже разобрали деревянные перекрытия, начали выполнять облицовку потолка из гипсокартона, обработали новые балки и доски антисептиком, установили балки на пол, подшили потолок досками и гипсокартоном, закрепили пароизоляцию. Уже закончен ремонт спортивного зала, к новому учебному году в нем установят шведскую стенку.
«Мы благодарны и нашему меценату и мэру города Омска за то, что они понимают необходимость обновления всей образовательной среды для детей», — отмечает исполняющий обязанности директора БОУ города Омска «Гимназия № 85» Юлия Заваруха.
Проект «Меценатство» курирует лично мэр Омска Сергей Шелест. В рамках соглашений работы ведутся в пяти общеобразовательных школах и одной детской школе искусств. Полностью ремонт всех объектов должны закончить к 1 сентября.