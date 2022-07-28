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Ozon сообщил о рисках утечки персональных данных клиентов

Сегодня, 01:46
На маркетплейсе Ozon обеспокоены возможной утечкой данных покупателей.

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», у крупного маркетплейса Ozon возникли проблемы с сохранением персональных данных клиентов. В частности, в соцсетях появилась информация о заказах клиентов. Впрочем, платежные данные по заказам так и остались недоступными, а виновников «слива» уже выявили и уволили.

Тем не менее, проблема утечки логинов и паролей 450 пользователей Ozon остается актуальной после того, как хакеры похитили данные клиентов маркетплейса, но руководство Ozon попыталось скрыть это происшествие. Вся надежда на введение серьезных штрафов за подобные инциденты, считают депутаты Госдумы.

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