Ozon сообщил о рисках утечки персональных данных клиентов

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», у крупного маркетплейса Ozon возникли проблемы с сохранением персональных данных клиентов. В частности, в соцсетях появилась информация о заказах клиентов. Впрочем, платежные данные по заказам так и остались недоступными, а виновников «слива» уже выявили и уволили.