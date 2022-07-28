Новый вектор российского спорта высших достижений

Кроме того, для насыщения соревновательного графика представительными стартами, заключены договоры на проведение турниров с партнёрами по БРИКС, ШОС, СНГ, Южной Америки. Разработан и уже реализуется план по организации комплексных соревнований и учреждению новых первенств. Одно из них завершилось буквально несколько дней назад в Казани. Там омский пловец Мартин Малютин завоевал золото финала Кубка России в рамках первых в истории международных комплексных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы».