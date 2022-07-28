Город55
ГлавноеВсе новости
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона

«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.

Советский районный суд рассмотрел иск Омской межрайонной природоохранной прокуратуры к АО «Омский каучук». Ведомство требовало устранить нарушения, связанные с превышением нормативов выбросов цеха по производству фенола и ацетона. Также были проблемы с разрешительными документами на ряд источников цеха.

Во время рассмотрения дела предприятие добровольно приостановило работу одного из отделений, что привело к уменьшению выбросов альфаметилстирола, ацетона и аммиака. Также усилился контроль за соблюдением норм работы оборудования.

Суд удовлетворил требования прокурора, связанные с инвентаризацией источников выбросов вредных веществ, а также нормативов количества выбросов. «Омскому каучуку» предоставили отсрочку исполнения этого решения до 30 сентября.

Сейчас предприятие занимается разработкой проекта предельных допустимых вопросов по договору со специальной организацией. Природоохранная прокуратура проконтролирует, чтобы нарушения устранили в срок.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ПАО "Омский каучук"#Выбросы#Прокуратура Омской области
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Сегодня, 11:51
«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск
«Авангард» победил со счетом 3:2, команда вырвала победу у «Омских Крыльев».
Сегодня, 09:10
«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске
Вчера, 12:29
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
Вчера, 19:44