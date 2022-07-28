«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона

Советский районный суд рассмотрел иск Омской межрайонной природоохранной прокуратуры к АО «Омский каучук». Ведомство требовало устранить нарушения, связанные с превышением нормативов выбросов цеха по производству фенола и ацетона. Также были проблемы с разрешительными документами на ряд источников цеха.
Во время рассмотрения дела предприятие добровольно приостановило работу одного из отделений, что привело к уменьшению выбросов альфаметилстирола, ацетона и аммиака. Также усилился контроль за соблюдением норм работы оборудования.
Суд удовлетворил требования прокурора, связанные с инвентаризацией источников выбросов вредных веществ, а также нормативов количества выбросов. «Омскому каучуку» предоставили отсрочку исполнения этого решения до 30 сентября.
Сейчас предприятие занимается разработкой проекта предельных допустимых вопросов по договору со специальной организацией. Природоохранная прокуратура проконтролирует, чтобы нарушения устранили в срок.