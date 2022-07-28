НАСА: Российская Федерация до 2028 года останется на МКС

Как передает информканал 360tv.ru, 27 июля уполномоченные госпредставители из РФ поделились со своими американскими коллегами планами в отношении дальнейшего участия в программе МКС. Они намерены остаться в проекте до тех пор, пока страна не завершит строительство собственного пункта на орбите. Это произойдет примерно в 2028 году.