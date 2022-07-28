НАСА: Российская Федерация до 2028 года останется на МКС

Как передает информканал 360tv.ru, 27 июля уполномоченные госпредставители из РФ поделились со своими американскими коллегами планами в отношении дальнейшего участия в программе МКС. Они намерены остаться в проекте до тех пор, пока страна не завершит строительство собственного пункта на орбите. Это произойдет примерно в 2028 году.
РФ сделала уже официально заявляла о том, что 2024 году покинет проект МКС, однако завершит выполнение свои обязательств перед партнерами. Об таком решении стало известно из сообщения Юрия Борисова, руководителя госкорпорации «Роскосмос».
В госдепе США отнеслись к этому заявлению с удивлением. В НАСА рассказали, что Роскосмос официально не уведомлял ведомство о выходе из программы в 2024 году.