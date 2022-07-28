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НАСА: Российская Федерация до 2028 года останется на МКС

Вчера, 15:44
Россия собирается оставаться на МКС до 2028 года. Об этом сообщила СМИ Кэтрин Людерс, которая руководит программой пилотируемых полетов НАСА.

Как передает информканал 360tv.ru, 27 июля уполномоченные госпредставители из РФ поделились со своими американскими коллегами планами в отношении дальнейшего участия в программе МКС. Они намерены остаться в проекте до тех пор, пока страна не завершит строительство собственного пункта на орбите. Это произойдет примерно в 2028 году.

РФ сделала уже официально заявляла о том, что 2024 году покинет проект МКС, однако завершит выполнение свои обязательств перед партнерами. Об таком решении стало известно из сообщения Юрия Борисова, руководителя госкорпорации «Роскосмос».

В госдепе США отнеслись к этому заявлению с удивлением. В НАСА рассказали, что Роскосмос официально не уведомлял ведомство о выходе из программы в 2024 году.

 

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