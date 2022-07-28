Город55
ГлавноеВсе новости
Лето уходит? В Омске первые дни августа будут прохладными и дождливыми

Лето уходит? В Омске первые дни августа будут прохладными и дождливыми

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI

В Омск придут дожди и похолодание до +15 градусов

По информации сайта «Гисметео», на смену жаре в Омск придет гроза, дождь и похолодание.

Сегодня, 28 июля, в Омск придет прохладная погода. Столбик термометра будет находиться на отметке +18…+21 градус. Будет идти дождь, выпадет 12.3 мм осадков. Завтра, 29 июля, характер погоды не изменится. Ожидается дождь, гроза, выпадет 24.2 мм осадков. Температура воздуха составит +17…+23 градуса.

В субботу, 30 июля, перемен в погоде не ожидается. Будет тепло до +16…+22 градусов, пройдет легкий дождь. В воскресенье, 31 июля, омичей ждут перепады погоды от +15 до +25 градусов.

В понедельник, 1 августа, столбик термометра установится на отметке +15…+20 градусов. Во вторник, 2 августа, изменений не ожидается — +15…+21 градус. В среду, 3 августа, пойдет небольшой дождь, воздух прогреется до +25 градусов.

Фото: скриншот "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Погода на выходных
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Сегодня, 11:51
«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск
«Авангард» победил со счетом 3:2, команда вырвала победу у «Омских Крыльев».
Сегодня, 09:10
«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске
Вчера, 12:29
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.
Сегодня, 10:01
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
Вчера, 19:44