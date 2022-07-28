Лето уходит? В Омске первые дни августа будут прохладными и дождливыми

Сегодня, 28 июля, в Омск придет прохладная погода. Столбик термометра будет находиться на отметке +18…+21 градус. Будет идти дождь, выпадет 12.3 мм осадков. Завтра, 29 июля, характер погоды не изменится. Ожидается дождь, гроза, выпадет 24.2 мм осадков. Температура воздуха составит +17…+23 градуса.
В субботу, 30 июля, перемен в погоде не ожидается. Будет тепло до +16…+22 градусов, пройдет легкий дождь. В воскресенье, 31 июля, омичей ждут перепады погоды от +15 до +25 градусов.
В понедельник, 1 августа, столбик термометра установится на отметке +15…+20 градусов. Во вторник, 2 августа, изменений не ожидается — +15…+21 градус. В среду, 3 августа, пойдет небольшой дождь, воздух прогреется до +25 градусов.