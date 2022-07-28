Кабмин Черногории объявил о заморозке недвижимости граждан РФ

Глава МВД Черногории Филип Аджич рассказал о заморозке 44 объектов недвижимости российских граждан на территории балканского государства, передают 360tv.ru. Такие мероприятия связаны с поддержкой санкционной политики Запада против России из-за военной операции на Украине.
В прошлом году граждане и организации РФ вложили в экономику Черногории более 129 миллионов евро инвестиций. Из них порядка 50 миллионов евро пришлось на недвижимость.
Следует отметить, что на протяжении последних 15 лет именно Российская Федерация является ключевым инвестором балканского государства, а вовсе не страны Евросоюза.
Напомним, что глава Черногории Мило Джокович на саммите НАТО заявлял о поддержке Украины. Однако население страны выступает с акциями в знак солидарности с РФ. Многие предприниматели выражают недовольство, обвиняя политических лидеров в неграмотности. Черногорское бизнес-сообщество сетует, что из-за прекращения туристического потока из России оно лишилось доходов.