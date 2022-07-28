Кабмин Черногории объявил о заморозке недвижимости граждан РФ

Напомним, что глава Черногории Мило Джокович на саммите НАТО заявлял о поддержке Украины. Однако население страны выступает с акциями в знак солидарности с РФ. Многие предприниматели выражают недовольство, обвиняя политических лидеров в неграмотности. Черногорское бизнес-сообщество сетует, что из-за прекращения туристического потока из России оно лишилось доходов.