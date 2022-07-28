Из-за антироссийских санкций в Англии могут закрыться тысячи закусочных

Глава Национальной федерации любителей жареной рыбы, владелец паба в Ланкашире, Эндрю Крук рассказал, что чипсы подорожали с с 8 фунтов за килограмм до 14 фунтов. Вдобавок кабмин королевства ввел пошлину в 35% на все морепродукты, доставляемые из Российской Федерации, пишет iz.ru.