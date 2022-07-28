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Из-за антироссийских санкций в Англии могут закрыться тысячи закусочных

Вчера, 18:36
Половина закусочных Великобритании, подающих традиционное блюдо – рыбу с чипсами, может разориться – это более 5000 заведений. Причина – рост стоимости электроносителей и продуктов.

Глава Национальной федерации любителей жареной рыбы, владелец паба в Ланкашире, Эндрю Крук рассказал, что чипсы подорожали с с 8 фунтов за килограмм до 14 фунтов. Вдобавок кабмин королевства ввел пошлину в 35% на все морепродукты, доставляемые из Российской Федерации, пишет iz.ru

Аналитики уточняют, что собственники могут заменить традиционную треску в данном блюде на хек или другие дешевые разновидности сига. Однако примерно 30% всего сига, поступающего в Великобританию добывается в России.

“В какой-то момент рыба была одним из самых дешевых блюд. А сейчас это один из самых дорогих продуктов. Поддерживать бизнес становится все труднее”, – заявил владелец закусочной Hooked Fish and Chips в Уэст-Дрейтоне.

 

#Светлана Павлова
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