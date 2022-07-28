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Из-под капота повалил дым. В Омске во время поездки загорелся автомобиль с людьми

Из-под капота повалил дым. В Омске во время поездки загорелся автомобиль с людьми

Сегодня, 08:40
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске на Красноярском тракте загорелся автомобиль

С начала года в регионе произошло 146 пожаров, в которых горели автомобили.

В Омской области с начала года произошло 146 случаев возгорания автомобилей. В основном это происходит из-за неисправности систем, механизмов и узлов машины. Один из таких случаев произошел буквально пару дней назад на Красноярском тракте. Водитель и пассажиры заметили, как из-под капота идет дым, и вышли из машины.

Другой автомобиль загорелся возле жилого дома в Кировском округе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, сообщение о пожаре поступило 25 июля в 21:41. На место происшествия выехали две пожарных машины и девять спасателей. Автомобиль полностью выгорел, однако пожарные смогли не допустить перехода огня на жилой дом. Пожар потушили к 22:13.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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