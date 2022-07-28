Х5 Group объявила о запуске проекта фудшеринга

Как сообщает Infox, проект проходит тестирование в сетях супермаркета «Пятерочка» в Москве и Челябинске. В рамках проекта сотрудники магазинов получат инструкции по отбору продуктов, которые скоро станут непригодными к употреблению в пищу.
В случае успешной реализации в рамках испытаний проект будет распространяться на новые магазины, с последующим расширением списка товаров для системы фудшеринга. В дальнейшем в работу системы включатся распределительные центры Х5 Group.
Исполнительный директор АНО «Фудшеринг» Александра Кумпан в связи с запуском новой программы выразила уверенность, что нововведение поможет сдержать накопление неликвида в торговых сетях и позволит обеспечить нуждающихся граждан продуктами питания.