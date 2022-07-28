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Буцаев: Сертификация выявит самых добросовестных переработчиков

Буцаев: Сертификация выявит самых добросовестных переработчиков

Вчера, 18:16
Фото: reo.ru
Система добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки разработана Российским экологическим оператором (РЭО). Пройти сертификацию и подтвердить свое соответствие сейчас получили возможность действующие утилизаторы мусора.

В настоящее время есть организации, которые не исполняют введенные требования, однако они подтверждают, что утилизируют отходы. Новый механизм добровольной сертификации РЭО позволит выявить добросовестных утилизаторов. Отходообразователи, выбирая компанию, осуществляющую утилизацию, не обладают полноценными инструментами по ее оценке, заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО предложил рынку дополнительный механизм, дающий возможность находить самых добросовестных участников отрасли. Систему уже включили в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), пояснил Буцаев.

Сертификацию можно пройти добровольно. Органом по сертификации в системе добровольной сертификации РЭО стала автономная некоммерческая организация «Российская система качества (Роскачество)». Об этом информирует vedomosti.ru.

Отечественные юрлица и коммерсанты, оказывающие услуги по утилизации мусора от использования товаров и упаковки, должны отправить заявку в Роскачество (roskachestvo.gov.ru). После специалисты проведут оценку предоставляемых услуг, и утилизаторы получат сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ППК «Российский экологический оператор».

Добровольная сертификация проходит в два этапа проверки – документарный и анализ состояния производства. Проверяющие примут решение, прошел ли утилизатор сертификацию.

По словам директора по технологиям, руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО» Олега Шияновского, добровольная сертификация задумана как дополнительная помощь отходообразователям. Добросовестные утилизаторы смогут подтвердить качество услуги и предоставить гарантии, что ее оказывают в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов.

РЭО и АНО «Роскачество» в декабре прошлого года заключили договор о совместной работе. В документе прописано дальнейшее развитие системы экологической сертификации в стране.

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