Буцаев: Сертификация выявит самых добросовестных переработчиков

В настоящее время есть организации, которые не исполняют введенные требования, однако они подтверждают, что утилизируют отходы. Новый механизм добровольной сертификации РЭО позволит выявить добросовестных утилизаторов. Отходообразователи, выбирая компанию, осуществляющую утилизацию, не обладают полноценными инструментами по ее оценке, заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.