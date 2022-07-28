Банк "Открытие" заработал 5,7 млрд рублей за шесть месяцев 2022 года по РСБУ

По данным, имеющимся на 1 июля текущего года, в общей сложности на счетах в «Открытии» хранится 2,2 трлн рублей клиентов. За первые полгода число активных частных клиентов банка увеличилось с 3,2 млн до 3,5 млн. По информации, полученной на 1 июля текущего года, физлица держат в “Открытии” в общей сложности 1,1 триллиона рублей на счетах. За прошедшие полгода указанный показатель возрос на 0,6%. Также сообщается, что портфель срочных вкладов в банке вырос за это время на 11,3%, или 59,6 млрд рублей, и составил 586,6 млрд рублей.