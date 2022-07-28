Город55
ГлавноеВсе новости

Банк "Открытие" заработал 5,7 млрд рублей за шесть месяцев 2022 года по РСБУ

Вчера, 21:35
По данным, полученным от банка «Открытие», за прошедшее полугодие 2022 года его чистая прибыль составила 5,7 млрд рублей.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления “Открытия”, сообщил, что банк за текущие шесть месяцев повысил свою ликвидность и достаточность капитала.

Задорнов рассказал, что за указанный период банк укрепил собственные позиции на рынке финансов. Это произошло как следствие замедления кредитных рынков и снижения волатильности инвестиционной биржи, информирует Newsnn.ru

Банк «Открытие» занимает четвертую позицию среди финансовых учреждений, занимающихся финансированием строительных компаний, пятую позицию - в сфере выдачи кредитов на покупку авто и шестую - по уровню кредитования предприятий пищепрома и АПК. Что касается позиции «Открытия» в сфере проведения операций со вкладами и кредитования физических лиц, доля банка выросла до 2,6%. 

Спонтанное знание гражданами РФ «Открытия» усилилось после осуществления федеральной рекламной кампании, благодаря чему количество оформленных кредитных карт возросло на 68%. 

Согласно стандартам бухучета РФ, на начало текущего месяца активы банка «Открытие» составили 3 трлн рублей. За предшествующие полгода объем выданных кредитов корпоративным клиентам равнялся 688 млрд рублей - это на 20% превысило прошлогодние показатели за тот же период. Кредитный портфель за первое полугодие 2022 года до вычета резервов увеличился на 2,2%, или 43,8 млрд рублей, и составил 2,1 трлн рублей. 

По отношению к началу года кредитный портфель предприятий-клиентов банка продемонстрировал стабильность, достигнув к 1 июля суммы в 1,4 трлн рублей. Что касается малых и средних предприятий, актуальный прирост в 121 млрд рублей равен 49% относительно аналогичного периода прошедшего года.

За первые 6 месяцев 2022 года кредитный портфель физлиц увеличился на 13,4%, или на 78,7 млрд рублей, и к 1 числу текущего месяца был равен 666 млрд рублей. Здесь сыграло роль объединение с дочерним РГС Банком, который специализируется на выдаче автокредитов.

По данным, имеющимся на 1 июля текущего года, в общей сложности на счетах в «Открытии» хранится 2,2 трлн рублей клиентов. За первые полгода число активных частных клиентов банка увеличилось с 3,2 млн до 3,5 млн. По информации, полученной на 1 июля текущего года, физлица держат в “Открытии” в общей сложности 1,1 триллиона рублей на счетах. За прошедшие полгода указанный показатель возрос на 0,6%. Также сообщается, что портфель срочных вкладов в банке вырос за это время на 11,3%, или 59,6 млрд рублей, и составил 586,6 млрд рублей.

На начало текущего месяца регуляторный капитал организации составлял порядка 369 млрд рублей.

Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Вчера, 11:51
Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня
Благоустроенный в прошлом году парк не выдержал наплыва стихии — дорожки повело прямо с ливневками.
Вчера, 23:23
В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество
Городские службы рассказали, когда в домах снова появится освещение.
Вчера, 19:03
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.
Вчера, 10:01
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
27 июля, 19:44