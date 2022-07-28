Банк "Открытие" заработал 5,7 млрд рублей за шесть месяцев 2022 года по РСБУ

Михаил Задорнов, президент-председатель правления “Открытия”, сообщил, что банк за текущие шесть месяцев повысил свою ликвидность и достаточность капитала.
Задорнов рассказал, что за указанный период банк укрепил собственные позиции на рынке финансов. Это произошло как следствие замедления кредитных рынков и снижения волатильности инвестиционной биржи, информирует Newsnn.ru
Банк «Открытие» занимает четвертую позицию среди финансовых учреждений, занимающихся финансированием строительных компаний, пятую позицию - в сфере выдачи кредитов на покупку авто и шестую - по уровню кредитования предприятий пищепрома и АПК. Что касается позиции «Открытия» в сфере проведения операций со вкладами и кредитования физических лиц, доля банка выросла до 2,6%.
Спонтанное знание гражданами РФ «Открытия» усилилось после осуществления федеральной рекламной кампании, благодаря чему количество оформленных кредитных карт возросло на 68%.
Согласно стандартам бухучета РФ, на начало текущего месяца активы банка «Открытие» составили 3 трлн рублей. За предшествующие полгода объем выданных кредитов корпоративным клиентам равнялся 688 млрд рублей - это на 20% превысило прошлогодние показатели за тот же период. Кредитный портфель за первое полугодие 2022 года до вычета резервов увеличился на 2,2%, или 43,8 млрд рублей, и составил 2,1 трлн рублей.
По отношению к началу года кредитный портфель предприятий-клиентов банка продемонстрировал стабильность, достигнув к 1 июля суммы в 1,4 трлн рублей. Что касается малых и средних предприятий, актуальный прирост в 121 млрд рублей равен 49% относительно аналогичного периода прошедшего года.
За первые 6 месяцев 2022 года кредитный портфель физлиц увеличился на 13,4%, или на 78,7 млрд рублей, и к 1 числу текущего месяца был равен 666 млрд рублей. Здесь сыграло роль объединение с дочерним РГС Банком, который специализируется на выдаче автокредитов.
По данным, имеющимся на 1 июля текущего года, в общей сложности на счетах в «Открытии» хранится 2,2 трлн рублей клиентов. За первые полгода число активных частных клиентов банка увеличилось с 3,2 млн до 3,5 млн. По информации, полученной на 1 июля текущего года, физлица держат в “Открытии” в общей сложности 1,1 триллиона рублей на счетах. За прошедшие полгода указанный показатель возрос на 0,6%. Также сообщается, что портфель срочных вкладов в банке вырос за это время на 11,3%, или 59,6 млрд рублей, и составил 586,6 млрд рублей.
На начало текущего месяца регуляторный капитал организации составлял порядка 369 млрд рублей.