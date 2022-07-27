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Задержали два рейса. Утром из Омска не смогли вылететь самолеты

Задержали два рейса. Утром из Омска не смогли вылететь самолеты

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI

Из Омска не смогли вылететь самолеты в Москву и Сочи

Задержка вылета в Москву составила 6 часов, в Сочи борт еще даже не отправился.

Сегодня утром, 27 июля, из Омска не смог вовремя вылететь самолет в Москву. Рейс «Аэрофлота» должен был отправиться из Омского аэропорта в Шереметьево в 8:05. Однако вылет решили перенести.

По данным онлайн-табло, время вылета перенесли более чем на 6 часов. Регистрация окончится в 14:00, а вылет рейса запланирован на 14:40.

Также задержали вылет в Сочи. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 10:25, но отправление перенесли на 16:10. Примечательно, что регистрация на рейс закончится в 13:10.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Самолет
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