Задержали два рейса. Утром из Омска не смогли вылететь самолеты

Сегодня утром, 27 июля, из Омска не смог вовремя вылететь самолет в Москву. Рейс «Аэрофлота» должен был отправиться из Омского аэропорта в Шереметьево в 8:05. Однако вылет решили перенести.
По данным онлайн-табло, время вылета перенесли более чем на 6 часов. Регистрация окончится в 14:00, а вылет рейса запланирован на 14:40.
Также задержали вылет в Сочи. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 10:25, но отправление перенесли на 16:10. Примечательно, что регистрация на рейс закончится в 13:10.