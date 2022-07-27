Восемь ножевых. Омич избавился от соперника радикальным способом

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство» после того, как 24 июля около 21:00 около проходной ТЭЦ-5 нашли тело 42-летнего рабочего. На него напали с ножом.
Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина. Накануне его задержали.
По версии следствия, потерпевший вышел после рабочей смены на улицу, где его поджидал злоумышленник. Он хотел выяснить отношения, поскольку они оба встречались с 61-летней женщиной.
Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, во время которого нападавший нанес сопернику не менее восьми ударов ножом, а затем уехал на своем автомобиле. На месте происшествия нашли матерчатые перчатки со следами крови и нож.
Следователи опросили около 80 человек, среди которых были коллеги, друзья и знакомые погибшего. По видеозаписям удалось установить автомобиль нападавшего, а затем найти его владельца. Расследование продолжается. Подозреваемого хотят отправить под арест.