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Восемь ножевых. Омич избавился от соперника радикальным способом

Восемь ножевых. Омич избавился от соперника радикальным способом

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI

Омич из-за ревности убил сотрудника ТЭЦ-5

Мужчина напал на сотрудника ТЭЦ-5 с ножом из-за того, что приревновал возлюбленную.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство» после того, как 24 июля около 21:00 около проходной ТЭЦ-5 нашли тело 42-летнего рабочего. На него напали с ножом. 

Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина. Накануне его задержали.

По версии следствия, потерпевший вышел после рабочей смены на улицу, где его поджидал злоумышленник. Он хотел выяснить отношения, поскольку они оба встречались с 61-летней женщиной.

Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, во время которого нападавший нанес сопернику не менее восьми ударов ножом, а затем уехал на своем автомобиле. На месте происшествия нашли матерчатые перчатки со следами крови и нож.

Следователи опросили около 80 человек, среди которых были коллеги, друзья и знакомые погибшего. По видеозаписям удалось установить автомобиль нападавшего, а затем найти его владельца. Расследование продолжается. Подозреваемого хотят отправить под арест.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Убийство#Следственный комитет
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