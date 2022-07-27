В Свердловской области езда подростка за рулем машины привела к гибели двух человек

Посадив в машину двух сестер, одну рядом с собой, другую на заднее сиденье и не пристегнув ни себя, ни их ремнями безопасности, он выехал на дорогу. Поездка оказалась недолгой. Не имея достаточного опыта управления автомобилем, он выехал на встречную полосу, где в это время шел лесовоз.