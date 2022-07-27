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В Свердловской области езда подростка за рулем машины привела к гибели двух человек

Вчера, 15:32
В Свердловской области поездка 16-летнего подростка за рулем автомобиля закончилась гибелью его и 12-летней пассажирки. Вторая девочка — ее 14 -летняя сестра тяжело травмирована.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, гостивший у бабушки в селе Прокопьевская Салда подросток узнал, где находятся ключи от старой машины ВАЗ, которую хозяин снял с регистрационного учета в прошлом году и больше на ней не ездил.

Посадив в машину двух сестер, одну рядом с собой, другую на заднее сиденье и не пристегнув ни себя, ни их ремнями безопасности, он выехал на дорогу. Поездка оказалась недолгой. Не имея достаточного опыта управления автомобилем, он выехал на встречную полосу, где в это время шел лесовоз.

Лобовое столкновение с тяжелой машиной привело к гибели самого подростка и сидевшей рядом с ним девочки. Вторую с множеством травм увезли в больницу.

О том, что их сын возьмет у бабушки ключи от машины, родители не догадывались.

#Светлана Павлова
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