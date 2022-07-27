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В Омске принимают заявки на фестиваль стритбола и уличной культуры

В Омске принимают заявки на фестиваль стритбола и уличной культуры

Вчера, 15:58
Фото: 1MI
Спортивный праздник пройдет в День города, 7 августа, на территории спортшколы "Красная звезда".

7 августа, в день 306-летия Омска, на базе спортивной школы «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142/1) пройдет фестиваль стритбола и уличной культуры. Начало – в 11:00. 

Сейчас продолжается прием заявок от юных спортсменов, которые хотят поучаствовать в фестивале. Состязания по стритболу будут проходить в пяти возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Участникам нужно будет предоставить документ, подтверждающий возраст (паспорт, свидетельство о рождении), а также допуск врача. Победители и призеры получат ценные призы, медали и дипломы.

Также к соревнованиям готовятся юные омские баскетболисты.

«Наши воспитанники традиционно принимают участие в фестивале стритбола и уличной культуры. Сейчас ребята активно готовятся, чтобы достойно представить нашу школу на соревнованиях городского уровня», – отметила директор спортивной школы им. ЗТР В.Н. Промина Оксана Головкина. 

Заявки на участие должен заверить врач, их будут принимать до 31 июля с 8:30 до 12:00 по адресу: ул. Циолковского, 1А и по электронной почте: [email protected] Подробную информацию можно найти на сайте sports-gorod.ru или в официальной группе БУ г. Омска «Спортивный город» в социальной сети «ВКонтакте»

В рамках фестиваля пройдут еще и городской турнир по чир-спорту, состязания по силовым видам спорта «Сибирские игры», соревнования по беговелам, пляжному волейболу, роуп-скипингу, флорболу, открытый региональный турнир по фристайл-баттлам «WORKOUT FEST». 

Фото: мэрия Омска
#Екатерина Чаплинская#Касается каждого
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