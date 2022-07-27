В Омске принимают заявки на фестиваль стритбола и уличной культуры

Сейчас продолжается прием заявок от юных спортсменов, которые хотят поучаствовать в фестивале. Состязания по стритболу будут проходить в пяти возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Участникам нужно будет предоставить документ, подтверждающий возраст (паспорт, свидетельство о рождении), а также допуск врача. Победители и призеры получат ценные призы, медали и дипломы.