В Омске принимают заявки на фестиваль стритбола и уличной культуры

7 августа, в день 306-летия Омска, на базе спортивной школы «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142/1) пройдет фестиваль стритбола и уличной культуры. Начало – в 11:00.
Сейчас продолжается прием заявок от юных спортсменов, которые хотят поучаствовать в фестивале. Состязания по стритболу будут проходить в пяти возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Участникам нужно будет предоставить документ, подтверждающий возраст (паспорт, свидетельство о рождении), а также допуск врача. Победители и призеры получат ценные призы, медали и дипломы.
Также к соревнованиям готовятся юные омские баскетболисты.
«Наши воспитанники традиционно принимают участие в фестивале стритбола и уличной культуры. Сейчас ребята активно готовятся, чтобы достойно представить нашу школу на соревнованиях городского уровня», – отметила директор спортивной школы им. ЗТР В.Н. Промина Оксана Головкина.
Заявки на участие должен заверить врач, их будут принимать до 31 июля с 8:30 до 12:00 по адресу: ул. Циолковского, 1А и по электронной почте: [email protected] Подробную информацию можно найти на сайте sports-gorod.ru или в официальной группе БУ г. Омска «Спортивный город» в социальной сети «ВКонтакте».
В рамках фестиваля пройдут еще и городской турнир по чир-спорту, состязания по силовым видам спорта «Сибирские игры», соревнования по беговелам, пляжному волейболу, роуп-скипингу, флорболу, открытый региональный турнир по фристайл-баттлам «WORKOUT FEST».