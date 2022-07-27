В Омске пожарные два часа тушили полыхающие огнем квартиры

Вчера, 26 июля, в 22:46 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в Советском округе. Загорелись 3-комнатная и 4-комнатная квартиры на пятом этаже и балкон в 4-комнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.