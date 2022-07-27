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В Омске пожарные два часа тушили полыхающие огнем квартиры

В Омске пожарные два часа тушили полыхающие огнем квартиры

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI

В Омске 36 пожарных тушили ночью три горящие квартиры

Пожар произошел накануне вечером в Советском округе.

Вчера, 26 июля, в 22:46 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в Советском округе. Загорелись 3-комнатная и 4-комнатная квартиры на пятом этаже и балкон в 4-комнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

До приезда спасателей из дома эвакуировались 15 человек. Когда пожарные прибыли, балконы на 5 этаже были охвачены огнем. Тушением возгорания занимались девять пожарных автомобилей, 36 спасателей и четыре звена газодымозащитной службы.

Открытое горение потушили к 23:36, а окончательно ликвидировали пожар к 00:42. В происшествии никто не пострадал. Причину пожара сейчас выясняют.

#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Вероника Жукова
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