В Омске пожарные два часа тушили полыхающие огнем квартиры

Вчера, 26 июля, в 22:46 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в Советском округе. Загорелись 3-комнатная и 4-комнатная квартиры на пятом этаже и балкон в 4-комнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.
До приезда спасателей из дома эвакуировались 15 человек. Когда пожарные прибыли, балконы на 5 этаже были охвачены огнем. Тушением возгорания занимались девять пожарных автомобилей, 36 спасателей и четыре звена газодымозащитной службы.
Открытое горение потушили к 23:36, а окончательно ликвидировали пожар к 00:42. В происшествии никто не пострадал. Причину пожара сейчас выясняют.