В Омске обновляют асфальт в частном секторе и в зонах многоэтажной застройки

В общей сложности на улучшения дорог в межквартальных и внутриквартальных проездах в 2022 году направили 50 млн рублей. На эти деньги городское УДХБ планирует отремонтировать и заасфальтировать 122 проезда в частном секторе и в зонах многоквартирной застройки. Общая площадь ремонта охватит 75.4 тыс. кв. м. Сейчас новое покрытие уже появилось на 53 проездах.