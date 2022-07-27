В Омске обновляют асфальт в частном секторе и в зонах многоэтажной застройки

В рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» уделяется особое внимание улучшению качества проезжей части дорог в секторе индивидуальной жилой застройки. Одним из последних объектов, где городские дорожные службы провели работы, стал участок в границах ул. 3-й Енисейской и 3-й Островской
На этом участке использовали 566.8 тонны горячей асфальтобетонной смеси.
«Здесь была грунтовая дорога, колейность и ямы осложняли движение транспортных средств, - рассказал начальник Транспортного участка городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Трушин. - Совместно с дорожной службой ДЭУ Кировского округа подготовили участок, выровняли его, произвели отсыпку щебнем, расклинцевали гранулятом и заасфальтировали. Использовали плотный асфальт - тип Б. Когда зашли на объект - выяснилось, что объемы работ необходимо увеличить: сделать несколько больше, чем планировалось изначально. После согласования провели работы, вместо 1355 кв.м асфальт уложили на 3456 кв.м».
В общей сложности на улучшения дорог в межквартальных и внутриквартальных проездах в 2022 году направили 50 млн рублей. На эти деньги городское УДХБ планирует отремонтировать и заасфальтировать 122 проезда в частном секторе и в зонах многоквартирной застройки. Общая площадь ремонта охватит 75.4 тыс. кв. м. Сейчас новое покрытие уже появилось на 53 проездах.
Напомним, ремонт ведется по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» и подпрограммы «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки». При выборе участков для ремонта учитывалось состояние дорожного полотна, жалобы жителей и претензии надзорных органов.
«Поселок Островка – большой микрорайон индивидуальной жилой застройки на Левобережье. Здесь расположено несколько сот частных домовладений, в которых проживает более тысячи человек. Поселок находится достаточно близко к центральным магистралям. Однако своих дорог с твердым покрытием здесь всегда не хватало, – прокомментировал сопредседатель общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак. - Я много раз общался на эту тему с жителями, сам живу неподалеку. Знаю, с какими трудностями они сталкивались в межсезонье или в дождливую погоду. Люди шли до остановки общественного транспорта по грязи. Автомобильному транспорту, в том числе экстренным службам, здесь очень сложно было проехать. Впервые в истории проблема дорожной инфраструктуры поселка Островка начала решаться. Проложено асфальтовое покрытие от улиц Островских до улицы Енисейской.
Асфальта здесь не было никогда! А теперь - полноценная двухполосная дорога. Это позволит транспорту беспрепятственно выезжать к метромосту. А пешеходам могут ходить до автобусной остановки по асфальту, а не по глине, как было раньше. Здорово, что новая проезжая часть проходит рядом с лестничным спуском, который весной этого года по просьбам жителей был восстановлен силами общественного движения «Мой Омск».