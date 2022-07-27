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В ЕАО пройдет первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего»

В ЕАО пройдет первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего»

Сегодня, 13:47
Первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего» состоится в конце августа в ЕАО. Мероприятие призвано собрать на одной площадке экспертов в области развития сельского хозяйства, начинающих и успешных предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

В программе мероприятия анонсированы образовательные площадки, экскурсии на агропредприятия, мастерские успеха. Главные мероприятия ярмарки развернутся 25 августа на базе Центра образования им. Пеллера в с. Птичник Биробиджанского района ЕАО. Об этом пишет eaomedia.ru.

Идея организации первой молодежной ярмарки принадлежит выпускнику сельхозтехникума с. Ленинское Андрею Романовскому. Ранее его инициатива о проведении подобного мероприятия победила в конкурсе «Измени жизнь к лучшему», учрежденном главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном. Как прокомментировал автор проекта, в автономии достаточно людей, готовых вкладывать свои силы и время в развитие сельского хозяйства. Он добавил, что некоторым нужен толчок, который они смогут получить на «АгроМоле». В ходе обсуждения в Росмолодежи и областном правительстве проект был доработан и одобрен.

Гостей ярмарки ждут образовательные интенсивы с практическими рекомендациями по ведению агробизнеса. 27 августа на набережной Биробиджана начнет работу молодежная деревня «АгроМол — Вектор будущего». На ней будут организованы фотозоны, выставками, а также дегустация продукции от молодых агробизнесменов ЕАО.

«Наша задача — создавать условия, чтобы каждый молодой человек мог найти себя здесь, на малой родине. В Еврейской автономной области много примеров, когда молодые люди после учебы возвращаются в свои поселки, села. Трудятся, создают семьи, занимаются любимым делом. Реализовать себя может каждый молодой человек. Важно поддерживать их и помогать им. Особенно, если инициативы исходят от самой молодежи и направлены на молодежь», — поделилась заместитель председателя правительства ЕАО Мария Костюк.

Подать заявку на участие в мероприятии можно через сайт активные-граждане-ЕАО.рф. Мероприятие организовано правительством ЕАО совместно с региональной молодежной общественной организацией «Биробиджан молодой» в ЕАО и региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» в ЕАО.

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