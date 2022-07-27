В ЕАО пройдет первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего»

«Наша задача — создавать условия, чтобы каждый молодой человек мог найти себя здесь, на малой родине. В Еврейской автономной области много примеров, когда молодые люди после учебы возвращаются в свои поселки, села. Трудятся, создают семьи, занимаются любимым делом. Реализовать себя может каждый молодой человек. Важно поддерживать их и помогать им. Особенно, если инициативы исходят от самой молодежи и направлены на молодежь», — поделилась заместитель председателя правительства ЕАО Мария Костюк.