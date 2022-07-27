В ДФО пройдут международные соревнования по гребле

Гребцам предстоит преодолеть 800-метровую дистанцию, причем они все время будут на глазах у зрителей — для большей зрелищности состязаний. Официальный представитель Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий сообщил, что при наличии достаточно времени на подготовку, во Владивостоке также состоятся заплывы.