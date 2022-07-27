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В ДФО пройдут международные соревнования по гребле

В ДФО пройдут международные соревнования по гребле

Вчера, 21:42
Фото: kayak-canoe.ru
Осенью этого года во Владивостоке впервые планируется провести интернациональные состязания по гребле, для участия в которых соберутся спортсмены Индонезии, Китая, Белоруссии и других стран. Соревнования, приуроченные в ВЭФ-2022, пройдут на острове Русском в бухте Новик.

Как рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, концепция развития острова Русского включает в себя организацию гребного центра. По его словам, регата будет способствовать международному сотрудничеству. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на zr.media.

Гребцам предстоит преодолеть 800-метровую дистанцию, причем они все время будут на глазах у зрителей — для большей зрелищности состязаний. Официальный представитель Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий сообщил, что при наличии достаточно времени на подготовку, во Владивостоке также состоятся заплывы.

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