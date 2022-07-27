В Челябинской области выписали штраф людям, пытавшимся продать детеныша косули

Как сообщает fedpress.ru, они разметили на популярном интернет-сервисе объявление о продаже «ручного», как они утверждали, детеныша косули, оценив его в 35 тысяч рублей.
Увидев такое объявление, местный зоозащитник Карен Даллакян сообщил об этом сотрудникам регионального министерства экологии. После чего последовала проверка. Авторы объявления утверждали, что они нашли животное на окраине деревни в тот момент, когда на него могли напасть собаки, и, тем самым, спасли его.
Осмотр косуленка не показал на его теле следов от нападения собак. Он был передан в фонд зоозащиты «Спаси меня», где пройдет реабилитацию А затем его выпустят обратно в лес.
Что же касается авторов объявления, они не только не получат желаемые деньги, но и, наоборот, заплатят до 4500 рублей штрафа. Если бы косуленок погиб, сумма выросла бы до 200 000.