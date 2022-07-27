В Челябинской области выписали штраф людям, пытавшимся продать детеныша косули

Увидев такое объявление, местный зоозащитник Карен Даллакян сообщил об этом сотрудникам регионального министерства экологии. После чего последовала проверка. Авторы объявления утверждали, что они нашли животное на окраине деревни в тот момент, когда на него могли напасть собаки, и, тем самым, спасли его.